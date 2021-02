L'oeuvre de Kandinsky au coeur d'une très belle expo virtuelle proposée par le Centre Pompidou et Google Arts & Culture

"Dans l’intimité de Kandinsky" est une nouvelle exposition virtuelle dédiée à l’oeuvre magistrale du peintre russe Vassily Kandinsky. Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre le Centre Pompidou et Google Arts & Culture.

C’est une collaboration et un projet numérique sans précédent que proposent Google Arts & Culture et le Centre Pompidou : une immersion intime et complète dans l’oeuvre de Vassily Kandinsky, pionnier de l’art abstrait.

"Cela fait deux ans que l’on travaille étroitement avec les équipes du Centre Pompidou pour lancer ce projet" nous confie Pierre Caessa, responsable des par partenariats chez Google Arts & Culture. L’exposition virtuelle est composée de trois piliers : "Le premier pilier c’est une très belle rétrospective composée de plus de 3000 documents et œuvres inédits et numérisés. C’est l’occasion de se plonger dans les archives intimes de Kandinsky. La deuxième partie c’est une galerie en réalité augmentée qui nous permet de découvrir depuis notre smartphone, 12 des plus grands chefs d’oeuvre de Kandinsky et se rendre compte de son évolution. Et enfin, la troisième partie est une expérimentation basée sur l’intelligence artificielle pour mieux comprendre le don de synesthésie de Vassily Kandinsky" nous explique Pierre Caessa.

Créer une oeuvre, c’est créer un monde. (V. Kandinsky)

Cette troisième partie est sans doute la plus surprenante de l’exposition. Le don de synesthésie est la capacité de voir les sons et d’entendre les couleurs. Grâce à l’intelligence artificielle et au travail de deux artistes de musique expérimentale, Antoine Bertin et NSDOS, l’exposition nous permet "d’entendre ce que Kandinsky entendait" lorsqu’il a peint sa célèbre toile "Yellow Red Blue". "Kandinsky avait théorisé sa propre synesthésie ce qui nous a permis, grâce à l’aide du Centre Pompidou et aux archives que nous avons en notre possession, de créer cette expérience unique. C’est vraiment un mélange de savoir scientifique et d’intelligence artificielle." explique Pierre Caessa. Un don fascinant que de nombreux artistes ont : Billie Eilish, Rimbaud, Lady Gaga, Stevie Wonder, Pharrell Williams, Duke Ellington pour n’en citer que quelques-uns…

Les portes des musées français étant toujours fermées, cette exposition tombe à pic pour apporter une dose de culture à tous.tes celles et ceux qui sont en manque de découvertes culturelles et de voyages. "Depuis 2011, la mission de Google Arts & Culture est de rendre la culture accessible à tous, et partout. Collaborant avec plus de 2000 institutions culturelles dans près de 80 pays, Google Arts & Culture offre un moyen immersif d’explorer l’art et l’histoire" peut-on lire dans le communiqué de Google Arts & Culture.

Pour visiter cette exposition virtuelle gratuite c’est par ici. Vous pouvez également installer l’application "Google Arts & Culture" sur votre smartphone afin d’avoir accès à ce formidable musée virtuel partout et tout le temps.