"L", la nouvelle newsletter féministe de "Libération"

Le journal français Libération lance sa newsletter féministe. Elle sortira tous les derniers samedis du mois.

"L", c'est le nom choisi par Libération pour lancer sa nouvelle newsletter féministe. "'L' comme elle, bien sûr. Mais aussi comme LGBTQI+. 'L' comme lui, le féminisme n’est pas seulement une affaire de femmes. Enfin, 'L' comme Libération, qui fut et sera toujours aux avant-postes de la libération des femmes et de la visibilité homosexuelle et trans" précise Cécile Daumas, journaliste à Libération.

"Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme dans l’organisation du genre et de sexualité semblable à celui que nous avons vécu à d’autres époques avec la sécularisation des savoirs ou l’abolition de l’esclavage." explique le philosophe et chroniqueur à Libération Paul B. Preciado. Pour accompagner les citoyens dans cette révolution des perceptions, Libération a décidé de rassembler toutes les informations qui concernent les luttes féministes, les études de genre, le combat LGBTQI+, l'intersectionnalité, dans une newsletter informative. Elle sortira tous les derniers samedis du mois, la newsletter rendra compte des dernières idées, théories, recherches et outils qui permettent de repenser les places, les genres et les sexualités dans notre société actuelle.

Pour découvrir cette newsletter, vous pouvez vous y inscrire en suivant ce lien. Vous pouvez également participer au choix des sujets qui seront traités par les journalistes en leur envoyant vos réflexions, suggestions et informations à l'adresse suivante: idees@liberation.fr