L'homme étoilé : les soins palliatifs dessinés avec amour et humour sur Instagram

Depuis 2017, il publie sur Instagram des tranches de vie de son quotidien avec ses patients. Des moments de joie, partagés avec eux et leurs proches. Une musique, un dessert, une blague qui aura réussi à leur donner le sourire ou les faire rire… Xavier tient à casser les clichés qui collent aux soins palliatifs : "Les soins palliatifs font peur parce que le grand public est mal informé. C’est uniquement associé à la mort. Avant d’y travailler, je m’en faisais la même représentation, 'dans quel mouroir sinistre je vais atterrir ?' Mais beaucoup de patients y séjournent pour équilibrer un traitement et rentrent chez eux." C’est justement parce qu’il en avait marre de devoir faire face à des mines grises quand il explique qu’il travaille en soins palliatifs qu’il a décidé de se lancer dans le dessin. Il a voulu montrer au plus grand nombre sa vision de son métier, une vision qui est avant tout humaniste.

Qui aurait cru qu’un compte Instagram dédié aux soins palliatifs puisse rencontrer un tel succès ? Aujourd’hui, près de 146.000 abonnés suivent les aventures d’un infirmier et de ses patients en dessins. Derrière cette idée originale, on découvre Xavier, qui se surnomme lui-même l’homme étoilé (car il a des tatouages en forme d’étoiles sur le bras gauche). Il est infirmier en soins palliatifs à Metz, lui qui étant enfant rêvait d’être éboueur : "Les soins palliatifs ont répondu à pas mal d’attentes. D’abord, des choses que j’avais vécues et pas réparées. Ma mère est malade depuis que je suis tout petit, ce n’était pas facile ce sentiment d’impuissance. Ensuite, j’y ai trouvé un juste compromis entre médecine et psychologie", explique-t-il au site 20Minutes .

À travers ses histoires, on découvre la personnalité de Xavier mais pas que, on tombe sous le charme de Marie, Edmond, Roger, Mona et tous les autres personnages. Xavier explique d'ailleurs avoir changé les prénoms de tous les patients présents dans ses illustrations par respect pour leur anonymat. Cet infirmier au grand cœur les décrit avec beaucoup de bienveillance, d’humour et d’amour. "Ce qui est merveilleux en soins palliatifs, c’est que les patients n’ont pas de temps à perdre, donc on crée une relation de complicité rapidement. Cela tombe bien, je ne suis pas très doué pour parler de la pluie et du beau temps ! On est un peu leur famille de substitution" explique l’infirmier au site 20minutes. Quand un journaliste lui demande quelle est "La plus belle rencontre que vous ayez faite ?" l’infirmier ne sait d’ailleurs pas choisir. Pour lui, chaque rencontre a quelque chose de différent et l’a aidé à devenir le soignant qu’il est aujourd’hui.

Depuis janvier dernier, 'L’homme étoilé", c’est plus qu’un compte Instagram. Xavier a sorti une BD pour rendre hommage à certains résidents qui ont marqué sa carrière. Il a d’ailleurs choisi un joli nom pour celle-ci : "À la vie !" car "dans fin de vie, il y a "vie" et les gens ont tendance à l’oublier" sourit Xavier.