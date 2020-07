Chaque semaine, dans le web-magazine "Blow Up" sur Arte, Luc Lagier vous raconte un volet de l’histoire du cinéma avec regard ludique et décalé. Dans cet épisode de "Blow Up", Luc Lagier vous raconte l’histoire du masque au cinéma.

Présent dans l’actualité depuis des mois maintenant, le masque est devenu, petit à petit, un objet de notre quotidien. Et pourtant, il est utilisé depuis des dizaines d’années dans la fiction, sous différentes formes. Lesquelles ? C’est à cette question que tente de répondre cet épisode de "Blow Up".

Car des masques au cinéma, il y en a ! Des masques en dur dans "L’homme au masque de fer", des masques élégants dans "Aurevoir là-haut" et moins élégant dans "Le silence des agneaux", des masques comiques dans "Diamant sur canapé" et tragique dans "Elephant man", des masques verts dans "The mask" ou rouge dans "Nuit rouge",… Bref les exemples sont encore nombreux !

Toutes les possibilités de scènes de films masquées sont passées en revue : les carnavals, les bals masqués, les fêtes déguisées dans les campus américains mais aussi les jeux de rôles en couple et forcément, dans le milieu hospitalier. On vous prévient quand même que cette vidéo va probablement vous donner envie de vous replonger dans une série de films. Vous voilà avertis !

D’autres épisodes passionnants de "Blow Up" sont à découvrir sans plus attendre! Comme celui sur "Les génériques de Stanley Kubrick", ou encore "Le Split-screen au cinéma", "Les Génériques de Tarantino" et "La douche au cinéma". Bref si vous êtes fan de cinéma et que vous aimez les anecdotes et autres secrets de tournage, vous devriez y trouver votre compte. Pour découvrir toutes ces vidéos, rendez-vous sur la page de "Blow Up" sur le site d’Arte.