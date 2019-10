L'histoire derrière la photo mythique de Jacques Chirac dans le métro parisien

Depuis le décès de Jacques Chirac jeudi passé, une photo de l’ancien Président de la République fait le tour de la toile : celle de lui en train de sauter au-dessus du tourniquet du métro. On vous raconte l’histoire derrière ce cliché mythique.

Un des clichés emblématiques de Jacques Chirac est sans conteste celui en noir et blanc le représentant en train de frauder dans le métro Parisien. La photo a été prise en 1980 à la station Auber et a participé à forger cette image de lui comme étant "un homme qui ne recule devant rien". A l’époque, Jacques Chirac n’est pas encore Président de la République, il est maire de Paris.

La célèbre photo a été prise par un photographe de l’AFP, Jean-Claude Delmas. "L’histoire est toute simple. Jacques Chirac venait inaugurer une expo de peintures dans la station. Je ne voulais pas faire une photo banale du maire regardant une exposition. On était quelques journalistes et je me suis dit je vais quand même faire son arrivée au métro, on ne sait jamais. J’ai fait en tout sept photos de la séquence" explique le photographe au journal Le Parisien.

Pourquoi Jacques Chirac a-t-il fraudé le métro Parisien ? Ce jour-là il était venu inaugurer une exposition dans la station Auber. Le directeur de la RATP lui avait donné un ticket pour entrer dans la station mais comme Jacques Chirac ne prenait jamais le métro, il ne savait pas comment cela fonctionnait pour pointer son biller. Il n’a donc pas récupéré son billet qui est resté dans la machine, la raison pour laquelle le portique ne s’est pas ouvert. Pensant que le portique était en panne, Jacques Chirac a décidé de sauter par-dessus. Le photographe présent immortalise la scène. Dès sa publication dans les journaux le lendemain, la photo est devenue culte. Ce saut spontané, à 5 mois de l’élection présidentielle, incarne le non-conformisme à la française. Ce comportement montre que le maire de Paris ne recule devant rien et est prêt à tout pour franchir les obstacles.

Il existe de nombreuses photos décalées de l’ancien Président de la République. Il existe même un tumblr dédié à tous ces clichés : fuckyeahjacqueschirac. Vous y verrez des photos originales et inédites, qui changent des traditionnelles photos de Présidents de la République.