L'Extraordinary Film Festival a besoin de vous pour continuer à exister!

LABCAP48 2019 - 24/04/2019 The Extraordinary Film Festival a besoin de vous. Ce festival international sur le thème du handicap est le seul événement cinématographique belge et grand public qui se veut accessible à tous. Les lieux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, les films sont audiodécrits pour les personnes aveugles, sous-titrés pour les personnes sourdes, et enfin les rencontres avec les auteurs sont traduites en langue des signes. Toutes ces adaptations représentent un budget de 58.000 €. Soutenez cet engagement citoyen en contribuant vous aussi à l’accessibilité du festival. Votre don sera déductible fiscalement. Nous devons collecter le plus rapidement possible au minimum 6.000 €, car ce crowfounding est sponsorisé par CAP48 et CBC. Les 4 premiers qui réuniront la somme souhaitée verront leur montant doublé par CAP48 et CBC. Merci pour votre soutien.