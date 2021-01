"L'ebru", l'art qui consiste à peindre sur l'eau

Garip Ay est un artiste turc spécialisé dans "l’ebru", l’art de peindre sur l’eau. Sur Youtube, l’artiste partage des vidéos dévoilant les secrets de réalisation de ses plus belles œuvres…

"L’ebru", également connu sous l’appellation "papier marbré", est une technique artistique unique turque inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO qui consiste à peindre sur de l’eau préalablement épaissie au moyen d’épaississants naturels. L’artiste utilise ensuite une tige ou un pinceau fin pour y déposer de fines gouttes de peintures et y tracer des mouvements. Une fois la peinture terminée, l’artiste transfère alors sa création sur du papier, du bois ou du textile afin de pouvoir conserver une œuvre qui à l’origine, est éphémère.

L’artiste turc Garip Ay est mondialement connu pour sa maîtrise de "l’ebru", dont il a fait sa spécialité. Sur Youtube, l’artiste partage des vidéos dévoilant le procédé complet de réalisation d’un tableau. On vous prévient que regarder les vidéos de l’artiste a quelque chose d’hypnotisant, vous risquez d’y passer du temps, laissant défiler une vidéo après l’autre.

En quelques minutes seulement, de véritables tableaux prennent vie sous vos yeux. En un coup de pinceau très précis, Garip Ay arrive à obtenir un mouvement dans une toile en constante évolution… Un art qui demande forcément énormément de concentration et de précision explique Garip Ay au média Colossal : "Quand les gens regardent des vidéos d’ebru, ils pensent que c’est relaxant et apaisant, mais de mon expérience personnelle, je peux vous dire que c’est vraiment stressant. En faisant de l’ebru, vous avez des problèmes de contrôle parce que vous faites quelque chose sur de l’eau et qu’une goutte de trop peut altérer tout un tableau."

Vous remarquerez que l’artiste reproduit de nombreux tableaux du peintre Néerlandais Van Gogh, comme dans la vidéo intégrée dans cet article où Garip Ay reproduit deux tableaux de Van Gogh en un. "Je veux en faire plus afin de rendre hommage aux grands artistes qui m’ont inspiré ainsi qu’à leur vision que je comprends" confie l’artiste à CNN.

Vous pouvez suivre Garip Ay et ses incroyables réalisations sur Instagram et sur Youtube.