L'artiste bruxelloise Odile Minolez transforme vos souvenirs en œuvres d'art

L’artiste bruxelloise Odile Minolez transforme vos souvenirs en de jolies illustrations. Mariage, fête de famille, souvenirs de voyage, animaux de compagnie… Odile Minolez immortalise vos plus beaux moments.

Odile Minolez a 31 ans et s’est lancée sur Instagram il y a trois mois à peine. Elle propose ses talents d’artiste pour transformer vos photos en œuvres d’art numériques. "Depuis toute petite j’adore dessiner, peindre, bricoler et surtout faire plaisir aux gens. Pas vraiment de carrière artistique, c’est un loisir qui m’a toujours accompagné." En parallèle de cette passion, Odile Minolez travaille dans les ressources humaines d’une société de conseil à Bruxelles.

C’est à Noël qu’Odile a eu l’idée de se lancer dans le business des illustrations numériques. "Pour Noël dernier, j’ai voulu faire un cadeau personnalisé et atypique à ma petite sœur et mon petit frère. J’ai donc réalisé mes deux premières illustrations (les deux premières de mon compte), ma belle-sœur a trouvé ça génial et m’a vivement conseillé de proposer ça à d’autres personnes et d’en faire un compte Instagram" nous confie l’artiste.

Le concept est simple, vous contactez Odile par mail (info@odile-minolez.com), en lui envoyant la photo souvenir que vous aimeriez qu’elle transforme en œuvre numérique et l’artiste fait le reste : "Je reviens avec une première proposition, ensuite on discute des détails à améliorer jusqu’à ce que l’illustration convienne parfaitement aux attentes." Les clients peuvent choisir la couleur de fond de l'illustration et le niveau de détails qu’ils préfèrent : yeux, bouches, nez, ceux-ci peuvent être présents ou effacés. Plus le niveau de finition est élevé, plus cela prendra de temps à Odile de réaliser le dessin: "Tout dépend du niveau de détail de la photo de base, ça varie entre une et trois heures pour faire une première proposition et ensuite je travaille sur les détails souhaités par le client. J’ai choisi le numérique parce que c’est facile et rapide, et puis les gens peuvent alors en faire ce qu’ils veulent. Publier l’illustration sur les réseaux sociaux, l’imprimer au format de leur choix, en faire des tasses ou des cartes postales, bref tout est possible."