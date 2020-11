L'application "Arture", un véritable musée de poche

Quitte à passer du temps sur son smartphone en confinement, autant s’occuper en apprenant des choses ! La bonne nouvelle, c’est que le monde de l’Art n’est pas du tout incompatible avec les nouvelles technologies, la preuve avec l’application "Arture".

L’application "Arture" vous permet de (re) découvrir des milliers d’œuvres d’art en quelques clics. L’avantage de cette application, est qu’elle permet de zoomer en haute définition sur les œuvres, de manière à pouvoir apprécier des détails qui pourraient facilement passer inaperçus.

Cette application originale, on la doit à Adrien Abdallaoui et Maxime Dubeaux, deux passionnés d’art et de culture : "Nous avons constaté que l’utilisation faite des smartphones n’était que très peu consacrée à l’art, l’histoire et le patrimoine. De nombreuses œuvres d’art sont tout de même diffusées via les réseaux sociaux, or, souvent elles ne sont pas créditées, les droits d’auteur ne sont pas respectés et le format n’est pas le plus adapté” explique Adrien Abdallaoui auprès de Maddyness.

Nous souhaitons proposer un accès quotidien à l’héritage artistique et culturel mondial, autour d’une approche esthétique et une expérience ludique.

Les concepteurs proposent de revoir des œuvres qui sont exposées dans les musées français, mais pas que ! Puisque les musées étrangers sont inaccessibles à toute une partie de la population, encore plus en temps de pandémie, les tableaux viennent directement à vous grâce à "Arture". Vermeer, Degas, Rembrandt, Rodin… 17.179 œuvres d’art sont déjà disponibles sur l’application et elles sont toutes accompagnées d’une fiche détaillée. Les œuvres sont réparties en 6 catégories : art graphique, habillement, objets d’art, peinture, photographies et sculptures.

De plus, l’application vous propose trois expositions chaque semaine ! Les lundis, mercredis et vendredis, une nouvelle exposition est disponible en quelques clics. A la manière d’une vraie exposition, l’expo en ligne est résumée en 5 points clés via une fiche explicative. Un vrai musée de poche ! Les expos sont déclinées en thématiques : des courants, des techniques, de grands événements historiques…

"L’idée n’est pas de toucher les personnes qui vont déjà aux musées, on aimerait plutôt recréer un lien avec des personnes qui n’allaient plus aux musées. D’où cette idée de placer dans un smartphone la possibilité de regarder des œuvres d’art et de se cultiver très facilement" explique Maxime Dubeaux à TéléMatin.

L’application "Arture" n’est cependant pas gratuite, pour la télécharger il faudra dépenser 0.99€. Elle est disponible sur Android et sur iPhone.