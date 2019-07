L'ambiance sonore du Château de Versailles transformée en morceau électro

Les sons du Cchâteau de Versailles transformés en morceau électro - © Tous droits réservés

THYLACINE - Versailles (Official Video) - 10/07/2019 ???????? Le château de Versailles a invité l’artiste Thylacine à venir enregistrer, en immersion complète dans l’atmosphère sonore de Versailles, les mécanismes d’horlogerie, clavecins, serrures, craquement du parquet… autant de sons pistés pour composer « Versailles », une œuvre musicale originale ! ???????????????? Téléchargez la musique sur https://IDOL.lnk.to/Versailles ???? The Palace of Versailles has invited the artist Thylacine to record, in complete immersion in the sound atmosphere of Versailles, clock mechanisms, harpsichords, locks... so many sounds tracked to compose "Versailles", an original music! ???????????????? Download the track on https://IDOL.lnk.to/Versailles Remerciements / Thanks : William Rezé, Thomas Garnier, Antoine Thibaudeau, Clarisse Arnou, Cécile Chabert, Intuitive Records, Yves Carlier, Pierre-Xavier Hans, Bernard Draux, Jean-Baptiste Robin, Alexandra Bartfeld, Jean-Paul Gousset, Géraldine Bidault, AMP interactive, la Ville de Versailles Réalisation : Thylacine Images : AMP Interactive, Cécile Chabert et Thomas Garnier © Château de Versailles, 2019