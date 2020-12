Jouez aux échecs contre Beth Harmon sur "chess.com"

Vous en avez peut-être rêvé en regardant la série "Le Jeu de la Dame": affronter Beth Harmon aux échecs est désormais possible.

"Le Jeu de la Dame", c’est la mini-série américaine dont tout le monde parle depuis des semaines. En 7 épisodes, on suit l’histoire de Beth Harmon (personnage fictif), jeune prodige des échecs dont le rêve est de devenir la meilleure joueuse d’échecs au monde. Tout démarre dans la cave de son orphelinat où Beth se familiarise au jeu grâce au concierge monsieur Shaibel. La jeune femme grimpe rapidement les échelons, remporte tournois après tournois pour enfin affronter l’élite mondiale masculine. On n’en dira pas plus sur la série pour ne pas vous spoiler !

Le confinement était le moment parfait pour sortir la série puisqu’après l’avoir dévorée, nous sommes nombreux à avoir eu envie de se remettre aux échecs ou de tout simplement apprendre à y jouer et ce n’est pas le temps qui manque en ce moment… Voici de quoi occuper vos longues soirées de confinement !

A quelques semaines de Noël, on ne doute pas que les plateaux d’échecs et les livres de stratégies seront légion sous le sapin. En attendant de pouvoir jouer contre de vrais adversaires, vous pouvez d’ores et déjà vous exercer en ligne contre un bot à l’image de Beth Harmon. Pour affronter la championne fictive, c’est par ici ! Le site "Chess.com" vous propose d’affronter la simulation de Beth Harmon à différents âges et étapes de sa carrière aux échecs. "De la jeune joueuse qui vient d’apprendre à déplacer les pièces, jusqu’à sa rencontre avec les plus Grands Maîtres du monde, vous pouvez maintenant vous mesurer à cette championne fictive" peut-on lire sur le site.

Les différentes personnalités de Beth proposées sont : 8 ans (Beth Harmon vient de commencer à jouer aux échecs, elle ne connaît pas encore toutes les tactiques), 9 ans (la jeune fille s’est améliorée, elle commence à étudier les ouvertures), 10 ans (âge auquel Beth Harmon battait aisément une ribambelle de lycéens en simultanée), 15 ans (Beth Harmon s’inscrit à son premier championnat d’Etat à 15 ans !), 17 ans (sa force équivaut déjà celle d’un Maître), 20 ans (Beth Harmon affronte déjà les meilleurs joueurs du monde) et enfin 22 ans (elle s’entraîne depuis deux ans pour la couronne suprême, oserez accepter son invitation à jouer ?).

Le youtubeur et joueur d’échecs GothamChess s’est essayé à l’exercice, il a affronté les 7 versions de Beth Harmon et s’est filmé pendant les différentes parties. La vidéo est déjà proche du million de vues…

Bonne chance !