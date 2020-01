Inès Longevial, la peintre star d'Instagram

Des visages arrondis et colorés, des fleurs gorgées de soleil, les tableaux d'Ines Longévial sont partout sur Instagram.

Ines Longévial est une des peintres françaises les plus connues d'Instagram. La jeune femme utilise le réseau social comme galerie. Aujourd'hui installée à Paris, elle a grandit dans le Sud-Ouest et a fait un master en arts appliqués à Toulouse. Son goût pour la peinture, elle le tient de sa maman: "Ma mère a toujours aimé la peinture et donc, elle m'y a mise très tôt. J'ai tout de suite adoré ça, c'est devenu mon moyen d'expression" explique la peintre à Konbini.

C'est bête, mais quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle était à la fac à Toulouse et elle faisait une thèse sur Picasso et Dalí... c'est sûrement un signe.

Picasso est d'ailleurs l'une des principales sources d'inspiration de l'artiste. Elle admire chez lui sa capacité à ne pas rester figé et son côté prolifique. "Certaines de ses périodes m'influencent plus que d'autres, comme sa période avec les baigneuses par exemple, que j'adore" confie Inès Longevial à Konbini.

La jeune peintre trouve également de l'inspiration du côté du monde de la mode, certaines griffe françaises l'aident à se renouveler dans son travail comme Jacquemus, Amélie Pichard ou Pigalle. Les grandes marques font aussi appel à son talent. Inès Longevial a déjà collaboré avec Nike, Levi's, Evian, Sézane ou encore Stance.

Quand on observe son travail de plus près, on se rend compte qu'Inès Longevial a une obsession pour la peau. Les visages qu'elle peint sont faits de patchwork de couleurs différentes: "Je n'avais pas envie de définir une couleur de peau. Donc il fallait jouer avec la lumière. Parce que parfois tu es bleu, vert, marron clair, marron foncé, chair, rose… " confie la peintre à Marie-Claire.

Le talent d'Inès n'est pas passé inaperçu: elle est suivie par près de 279.000 followers sur Instagram et les professionnels sont séduits aussi. La jeune peintre de 28 ans a déjà exposé ses oeuvres à Paris et Los Angeles et a réalisé une résidence d'un mois à San Francisco.