"Imagine ça parle de ça", le nouveau podcast de Fanny Ruwet

Avez-vous déjà tenté d’imaginer l’histoire derrière un livre, sans l’avoir lu, juste en lisant le titre de celui-ci ? L’humoriste Fanny Ruwet oui et elle nous prouve une fois de plus que son imagination n’a pas de limites…

Dans le nouveau podcast de l’humoriste Fanny Ruwet, il est question de littérature. Mais attention, il n’est pas question d’un énième podcast qui vous parle de coup de cœur littéraire… Non, dans "Imagine ça parle de ça", Fanny Ruwet vous raconte l’histoire d’un livre qu’elle n’a pas lu. "C’est un podcast qui mélange littérature et blagues, même si concrètement il y aura surtout des blagues étant donné que le principe c’est que chaque semaine en 4 minutes je tente de résumer un livre que je n’ai pas encore lu. Tout simplement en essayant d’imaginer l’histoire des bouquins sur base de leur titre" explique-t-elle dans une vidéo promo du podcast.

Ce qui est cool, c’est que peu importe que vous aimiez la littérature ou non, ce n’est pas grave, ça va vous faire rire exactement de la même façon !

L’humoriste donne quelques exemples d’extrapolations qu’elle peut faire en fonction du titre d’un livre. Pour "Petit Pays" de Gaël Faye, l’humoriste imagine que cela correspond au guide du Routard du Liechtenstein. Pour "Le monde n’existe pas" de Fabrice Humbert, Fanny Ruwet imagine un nouvel épisode de James Bond dans lequel l’agent secret est en pleine crise existentielle…

Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Le premier est dédié au livre "Les chiennes savantes" de Virginie Despentes. Fanny Ruwet y raconte l’histoire de la création de la première université pour chiennes, fondée par Virginia Woof. Le second épisode est dédié au célèbre roman "Le portrait de Dorian Gray" d’Oscar Wilde. C’est une tout autre version du livre que l’humoriste imagine… C’est selon Fanny Ruwet, la suite de "50 nuances de Grey": Anastasia et Christian ont eu un enfant sans vraiment le vouloir. Il s'appelle Dorian et cet enfant a un plug anal à la place d'un hochet... Les épisodes sont courts, incisifs et vous donneront sans aucun doute envie d'essayer ce petit jeu à votre tour ou tout simplement de vous replonger dans des classiques de la littérature.

L'équipe de "Imagine ça parle de ça:

Ecriture : Lisa Delmoitiez et Fanny Ruwet

Réalisation : Léa Marchetti et Fanny Ruwet

Production : Léa Marchetti pour Empreinte Magnétique

Son & musique : Charles de Cillia

Lancements : Gérémy Crédeville

Lieu d’enregistrement : Barbès Comedy Club