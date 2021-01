Il reprend "formidable" de Stromae en version covidée

Un jeune humoriste bruxellois a revisité le célèbre titre "Formidable" de Stromae à l'ère du covid.

Mizoo est un jeune humoriste de la capitale. Il a été frappé deux fois par la crise du covid. En tant qu’artiste, il a en effet perdu la possibilité de monter sur scène pour présenter son spectacle. En plus de ça, il a perdu son job dans l’Horeca. Malgré les difficultés que cela engendre, il a décidé de ne pas baisser les bras en publiant cette reprise d’un artiste qu’il apprécie beaucoup. "Comme beaucoup d’autres artistes, j’ai décidé de ne pas me laisser abattre et de trouver de nouveaux moyens de m’exprimer. Alors que j’écoutais "Formidable", de Stromae, un artiste que j’apprécie énormément, de nouvelles paroles me sont venues naturellement."

Dans cette nouvelle version de "Formidable", Mizoo aborde les difficultés liées au confinement : "21h59, il est temps de renter, manger, se coucher… Tristesse ? Eh ben ouais 2020 ? ! C’est le couvre-feu, c’est le cauchemar fieu ? !" Si les paroles sont teintées d’humour, le jeune artiste n’hésite pas à mentionner les autres fléaux de 2020 "Elections, racisme, religion, mort… Où va le monde ?"

On a perdu le goût et on a perdu le goût de la vie.

Pour le clip, Mizoo s’est inspiré de l’original de Stromae : "J’ai tourné le clip avec des amis dans les rues désertes de Bruxelles. J’y ai repris quelques scènes de la vidéo de Stromae pour lui rendre un véritable hommage." Comme Stromae, on voit Mizoo tituber à l’avenue Louise ou encore discuter avec des policiers. "Tourner ce clip m’a permis d’évacuer colère et frustration envers la situation que nous vivons mais aussi de retrouver la créativité que ce deuxième confinement m’avait peu à peu enlevée."

Pour suivre les actualités de l’humoriste, rendez-vous sur son compte Instagram.