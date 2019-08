"Harrycature", les caricatures 2.0 qui cartonnent sur Instagram

Angèle, Roméo Elvis, Stéphane Bern, Kim Kardashian, Aya Nakamura… Toutes ces personnalités ont été caricaturées par la nouvelle star d’Instagram : Harrycature.

Charb, Cabu, Pierre Kroll, Vadot, sont des dessinateurs qui excellent dans l’art de la caricature. Ils seraient sans doute bien étonnés de découvrir le travail de Harrycature, le caricaturiste d’Instagram qui travaille sur le logiciel "Paint". Ses caricatures sont d’un nouveau genre et font mouche sur le réseau social. " J’ai une passion pour le logiciel "Paint" avec lequel je dessine les gens rigolos. Les gens sont vraiment plus rigolos en pixels vous ne trouvez pas?" explique non sans humour cet artiste qui souhaite garder son anonymat.

La particularité de ces dessins est qu’ils ont tous été réalisés avec le logiciel "Paint", un choix évident pour Harrycature : "Je dessine depuis toujours sur "Paint". C’est un outil bien plus intéressant que Photoshop, les pixels sont vraiment embellis et la palette de couleur est incroyable. Cela fait un an et demi que je fais des caricatures maintenant. J’aimerais bien réussir à dessiner tous les gens de la planète !"

Si à la base, Harrycature réalisait ses dessins pour le fun, en les partageant sur Instagram, ses caricatures ont rapidement pris une autre dimension explique l’artiste : "Instagram c’est rigolo avec les Hashtags. Rapidement les gens ont vu mes caricatures grâce au rappeur Booba qui avait partagé un dessin que j’avais fait de lui." Booba n’est d’ailleurs par le seul artiste à avoir apprécié le travail de Harrycature et à avoir partagé le résultat avec sa communauté : Vladimir Cauchemar, Jean Dujardin ou encore Angèle se sont également prêtés au jeu.

Chanteurs, acteurs, personnages emblématiques de séries, de dessins animés, de jeux vidéo ou encore logos de marques et médias, HarryCature dessine à peu près tout : "Ce sont souvent des gens que j’aime bien ou en rapport avec l’actualité. Je trouve que tous les gens que je dessine ont un petit côté rigolo. C’est d’ailleurs pour ça que je ne dessine pas de personnages politiques, car ils ne sont jamais très rigolos."

Ses caricatures ne lui prennent que quelques minutes à réaliser. Découvrez la technique de Harrycature dans deux vidéos ci-dessous. Vous pourrez y voir l’artiste caricaturer en live le logo de la RTBF et la journaliste qui signe ce papier.

En attendant, si vous souhaitez découvrir les autres dessins de Harrycature, abonnez-vous à son compte Instagram. Vous pouvez également lui demander de réaliser votre propre caricature en passant par son site internet.