"Grandmas Project" la websérie collaborative qui partage les recettes de grands-mères du monde entier

Que ce soit le rôti orloff, le vol-au-vent ou encore la tarte au fromage, chaque grand-mère a sa recette fétiche que personne n’arrive à égaler. La websérie "Grandmas project" met en avant ces recettes de grands-mères des quatre coins du monde et le récit de leur vie.

Jonas Pariente est un jeune réalisateur français qui a eu l’idée de créer une websérie collaborative qui invite tous les réalisateurs du monde à filmer leurs grands-mères en train de cuisiner leur recette préférée en racontant leur vie.

"En 2005 j’ai commencé à filmer mes deux grands-mères : " Mémé ", née en 1916 à Varsovie, et " Nano ", née en 1933 au Caire. Toutes deux ont immigré à Paris dans les années 50, où je suis né trente ans après. Le film que je voulais faire devait questionner ce double héritage. Et tout naturellement, la majorité de ce que je filmais se déroulait dans la cuisine. Je ne me sens jamais aussi Polonais ou Égyptien que quand je plante mes dents dans du hareng mariné (souvent accompagné d’une vodka, je vous le concède) ou dans un boreka au fromage (devinez qui fait les meilleurs du monde)." explique le créateur de "Grandmas project" sur son site internet. Il s’est alors rendu compte que ce qu’il avait envie de raconter c’était ces petits bouts d’histoire racontés dans la cuisine. Et ces histoires, n’importe quel réalisateur pouvait le faire en prenant part au projet, même en étant à l’autre bout de la planète.

Grandmas Project est une proposition que je fais pour partager et célébrer collectivement ce que nos grands-mères nous ont transmis à travers la cuisine, ce que j’appelle " le plus délicieux patrimoine de l’humanité.

Entre 2016 et 2018, 14 épisodes ont ainsi été produits à travers le monde. Elles sont Françaises, Marocaines, Polonaises, Egyptiennes, Danoises et elles partagent avec vous l’histoire de leur vie tout en préparant une recette dont elles ont le secret. Les films font 8 minutes et omettent en scène les grands-mères des réalisateurs. La première saison a rencontré un vif succès et a même reçu le patronage de l’UNESCO.

"Grandmas project" est de retour pour une saison 2 et pour financer celle-ci, Jonas Pariente, vient de lancer un crowdfunding. Il doit récolter 5000 euros. Si vous souhaitez lui donner un petit coup de main vous pouvez le faire par ici.

"Grandmas project" est présent sur Facebook. Retrouvez toutes les vidéos sur sa chaîne Youtube.