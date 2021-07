Google en noir-jaune-rouge : hommage aux héros de Belgique

Au vu des différentes tragédies qui ont touché la Belgique cette dernière année, (voire carrément jours), le géant du web n’a pas hésité quant à la direction que prendrait le "Doodle" spécial 21 juillet : "Alors que la pandémie de Covid-19 et les inondations touchent actuellement la nation, les Belges se rassemblent pour s’entraider plus que jamais. Le Doodle d’aujourd’hui reconnaît et remercie tout particulièrement les nombreux héros belges du quotidien. Qu’il s’agisse d’un livreur, d’un travailleur médical, d’un pompier ou d’un simple citoyen prêt à donner un coup de main, nous rendons hommage aux Belges qui travaillent chaque jour à la prospérité de leur pays ." – explique Google dans son blogpost .

En ce 21 juillet 2021, jour de fête nationale, Google a décidé de rendre hommage à la Belgique et ses héros via un Doodle original.

Le concept du doodle n’est pas nouveau ! Il a été inventé en 1998 par les fondateurs de Google : Larry et Sergey. Ceux-ci avaient à l’époque, modifié leur logo pour annoncer qu’ils participaient au festival "Burning Man". Un premier doodle humoristique et assez simple, qui marque la naissance des doodles. Depuis lors, près de 4000 doodles ont été créés pour célébrer divers événements à travers le monde. Aujourd’hui, une équipe d’illustrateurs et d’ingénieurs est désormais chargée de la production de ceux-ci. "Pour eux, la création de doodles est devenue un effort de groupe pour animer la page d’accueil Google et faire sourire les utilisateurs de Google à travers le monde" peut-on lire sur le site des doodles. "La procédure de sélection des doodles vise à célébrer des événements et des anniversaires intéressants qui reflètent la personnalité de la société Google et son goût pour l’innovation."

L’équipe chargée des doodles est toujours intéressée par les idées des internautes, qui peuvent envoyer leurs propositions à l’adresse doodleproposals@google.com.