"Google Arts & Culture" recolore des tableaux perdus de Gustav Klimt

Le travail du peintre symboliste Autrichien est à l’honneur sur la plateforme "Google Arts & Culture". L’exposition virtuelle s’intitule "Klimt vs Klimt – un homme de contradictions".

Gustav Klimt est l’un des peintres les plus connus au monde, grâce à son sublime tableau intitulé "Le Baiser". Ironie du sort, le succès de ce tableau occulte la majeure partie du travail du maître symboliste Autrichien, faisant de Klimt un peintre largement "méconnu".

C’est justement cet aspect-là de son travail que la plateforme "Google Arts & Culture" a souhaité mettre en avant, en vous proposant de (re) découvrir les œuvres moins connues de Klimt, celles qui ont été peintes avant le fameux baiser : "Le jardin aux tournesols", "Après la pluie", "La vierge" ou encore "Portrait d’une femme en blanc". Pour chaque toile, vous trouverez de courtes analyses et explications, ainsi que la possibilité de zoomer afin d’admirer les détails des tableaux comme si vous les aviez devant vous. La qualité de la numérisation est fascinante. Après avoir admiré les tableaux moins connus et avoir fait de jolies découvertes, l’expo virtuelle vous permet aussi de vous perdre parmi ses toiles les plus célèbres et c’est également un bonheur.

Le clou de cette exposition virtuelle, c’est sans hésiter la dernière partie. Elle est consacrée aux "Peintures des Facultés". Des tableaux peints par Klimt qui ont malheureusement été détruits dans un incendie en 1945. De ces peintures, ne restaient jusqu’à présent que des photos en noir et blanc. Grâce à l’intelligence artificielle et de longues recherches, les toiles ont pu être recolorées. La technique utilisée est expliquée dans la vidéo insérée ci-dessus dans cet article.

"Klimt vs Klimt – un homme de contradictions" est une exposition virtuelle très documentée qui a été créée en collaboration avec le Musée du Belvédère en partenariat avec plus de 30 institutions à travers le monde. Elle vous permet de redécouvrir la vie de cet homme "plein de contradictions" ainsi que l’ensemble de son art, afin de ne plus le réduire uniquement à un seul tableau. Bon amusement !