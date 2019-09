"Gleeph", un réseau social autour du livre

Découvrez Gleeph - 09/09/2019 Créez votre bibliothèque et connectez vous à vos amis. Faites leur découvrir vos coups de coeur et trouvez grâce à eux de nouveaux livres à aimer ! Suivez l’actualité de vos amis et recevez des recommandations, pour vos prochaines lectures ! Enfin, quand un livre vous intéresse, réservez-le chez un libraire autour de vous. Utilisez notre scanner quand vous êtes chez un libraire ou un ami et constituez votre Wishlist… Noël ou anniversaire, vos amis sauront quoi vous offrir ! principales fonctionnalités : * Enregistrement de la bibliothèque par lecture des codes barre * Consultation de la bibliothèque idéale, les livres préférés de tous mes amis * Création d’une discussion autour d’un livre * Des recommandations personnalisées prenant en compte ma bibliothèque et celle de mes amis * La création de Tags personnels pour classer ma bibliothèque * La vérification de la disponibilité d’un livre dans une librairie indépendante à proximité et la réservation de ce livre * L’achat chez des libraires en ligne