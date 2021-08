Frédéric Agid: le tatoueur qui aime raconter des histoires sur Instagram

Ces petits récits de tatouage sont appelés "Histoire Authentique – Le tatouage de (nom du client)". Ces histoires sont intimes, parfois drôles, parfois dramatiques, mais toujours touchantes.

Voici quelques exemples d’histoires que nous avons pu découvrir sur l’Instagram de Frédéric Agid.

"Histoire Authentique du tatouage de Freya":

Dans le cas de Freya, on découvre que cette cliente a eu envie d’immortaliser son expérience de l’allaitement, qui a été à la fois très difficile et à la fois exceptionnel. "C’est une histoire de réciprocité. Freya a donné la vie, et la vie lui a fait un don inestimable. Dans un essai qui a fait date, Marcel Mauss explore le terrain du don et du contre-don. Il ne me semble pas que l’allaitement y soit évoqué, et pourtant quel cadeau réciproque que de donner et de recevoir dans cet acte fondateur de l’humanité, et même de l’espère animale. La courte bd raconte la petite histoire de Freya et à la fin, on découvre le dessin créé par Frédéric Agid mais aussi le tatouage finalisé sur le bras de Freya" écrit le taouteur sur Instagram. Pour découvrir l’histoire du tatouage de Freya en bd, c’est par ici !

"Histoire Authentique du tatouage de Julien":

Julien est youtubeur et ancien bègue. Frédéric Agid raconte son histoire sur Instagram : "C’est l’histoire d’un mec qui peut pas pa… pa… parler co… co… comme tout le monde parce qu’il a un problème d’élocution. C’est le genre de garçon à qui on a suggéré de se protéger, d’éviter le regard des autres, de se confronter à la foule, pour éviter les moqueries, qu’il ne devienne pas le bouc-émissaire des grandes-gueules qu’il ne sera jamais, et pour cause : il ne parle pas, il bredouille. Qu’à cela ne tienne ! Ce type, aussi jeune soit-il, y se démonte pas, il affronte sa différence non pas comme un handicap, mais comme une force. Tant et si bien qu’il a fait de sa parole un métier ! Aujourd’hui, il est le porte-parole de nombreuses marques, produits ou institutions pour lesquelles il façonne des reportages vidéo où il se met en scène avec une telle gouaille qu’en regardant son travail on ne croirait pas une ligne de ce que je viens d’écrire." Pour découvrir l’histoire du tatouage de Julien en bd, c’est par ici !

"Histoire Authentique du tatouage de Malicia":

Malicia s’est offert un tatouage pour ses 18 ans, pour raconter son enfance difficile, battue par son père, raconte Frédéric Agid dans une autre histoire : "C’est la maman de Malicia qui est venue me trouver. Elle voulait savoir si j’étais d’accord pour tatouer une jeune fille tout juste majeure. Elle voulait savoir si elle pouvait être présente. Elle voulait savoir si j’étais prêt à entendre la vérité. Elle voulait savoir si j’étais capable de comprendre à quel point la vie de sa fille était gâchée. Elle voulait savoir si j’étais papa. Elle voulait savoir si je pouvais comprendre à quel point l’enfance de sa fille l’avait réduite en morceaux. Elle voulait savoir si je pouvais tenter de réparer symboliquement ce qui avait été abîmé. Je n’ai pas su refuser." Pour découvrir l’histoire du tatouage de Malicia en bd, c’est par ici !

En plus des histoires de tatouage, Frédéric Agid révèle d’autres secrets de tatoueur. Il explique par exemple la signification de se faire tatouer un agneau sur la peau, synonyme de pureté et de candeur. L’abeille est quant à elle associée aux travaux bien faits, à la suprématie de l’organisation et à la propreté. Il donne également des explications sur ce qu’est un "dermographe". Bref, vous apprendez plein de choses en vous abonnant au compte de ce tatoueur au grand coeur !