Florence Welch et Chris partagent une playlist Spotify mettant à l’honneur les femmes inspirantes

Intitulée sobrement « Florence + Chris : High as Hope Tour playlist », la playlist partagée par les deux chanteuses ne comprend que des artistes féminines.

Florence Welch du groupe Florence + The Machine est actuellement en tournée aux Etats-Unis et elle a invité Chris à la rejoindre pour quelques dates. Lors de cette tournée, les deux artistes ont eu l’idée de créer une playlist ensemble, reprenant des artistes exclusivement féminines qui sont « inspirantes et fortes ». Et c’est sur Twitter que Chris (anciennement Christine and the Queens) a annoncé cette nouvelle collaboration.

23 titres composent cette playlist originale. Parmi les artistes féminines sélectionnées par Chris et Florence Welch on retrouve Kate Bush et son titre « Wuthering things », Desireless avec « Voyage Voyage », Garbage avec « Only Happy Whent it trains », « Track 10 » de Charlie XCX ainsi que bien d’autres belles découvertes. La playlist est composée d’icônes féminines de tous les styles et de toutes les décennies.

Les deux chanteuses ont également intégré chacune une de leur composition : on retrouve le morceau « Doesn’t matter » de Christine and the Queens ainsi que « Hunger » de Florence + The Machine.

Pour découvrir « Florence + Chris : High as Hope Tour playlist », c'est par ici ou directement ci-dessous!