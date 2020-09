"Fever Talks": les conférences insolites qui débarquent à Bruxelles

Le concept de conférences insolites "Fever Talks" fait son apparition dans la capitale belge et compte bien titiller votre curiosité.

La physique quantique vous intéresse mais vous n’y comprenez rien ? Vous avez toujours eu envie de savoir si nous sommes vraiment seuls dans notre galaxie ? Vous voulez en découvrir plus sur la science des hallucinogènes ? Les "Fever Talks" vont répondre à toutes vos questions !

"Fever Talks" est un concept de conférences insolites sur un large panel de sujets : scientifiques, culturels, sociétaux, il y en a pour tous les goûts. Ces conférences existent déjà à Paris et rencontrent un vif succès, raison pour laquelle elles arrivent dès octobre à Bruxelles. Les conférences se veulent conviviales et intimistes. Une fois celles-ci terminées, une séance questions-réponses est organisée avec les speakers afin de pouvoir prolonger la conversation avec les spectateurs intéressés d’en apprendre plus.

De quoi vont causer les intervenants des "Fever Talks"?

Bernard Sablonnière, médecin biologiste, discutera durant 1H30 de la relation entre amour et science, pour découvrir les rouages de l’amour. "Car oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, les romantiques petits papillons dans ta poitrine ont une explication bien rationnelle !"

Comment fonctionne le cerveau d’un tueur en série ? Ce qui les pousse à passer à l’acte, comment ils choisissent leurs victimes et les motivations derrière ces crimes épouvantables, c’est ce que vous allez découvrir dans la "Fever Talks" dédiée aux Serial Killers.

Dans "Négocier au quotidien, un art qui s’apprend", Nicolas De Becker, avocat fiscaliste, passionné de mentalisme et d’influence et expert en négociation, s’appuie sur son expérience pour vous dévoiler ses techniques afin de vous permettre de mieux aborder tout type de négociations au quotidien.

Le magicien et mentaliste Alex Si va donner une conférence sur "La magie des sens" durant laquelle "vous allez en avoir pleins les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Nos sens rythment notre manière de vivre le quotidien, sans eux, la réalité devient insipide, incolore et inodore."

De quoi éveiller votre esprit et votre curiosité !