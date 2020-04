Faites découvrir l'univers merveilleux du dessinateur Grégoire Solotareff à vos enfants

Et enfin, sur le site de l’Ecole des Loisirs , vous trouverez également de nombreuses idées d’occupations proposées par Grégoire Solotareff : un quiz, des haikus, un memory et des dessins à compléter, colorier. De quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.

Une sélection des albums les plus emblématiques de sa maison d’édition "L’Ecole des Loisirs" est également à retrouver en podcast ! "Loulou, le loup" de Grégoire Solotareff, "Le chien bleu" de Nadja ou encore "Pop, le dinosaure" de Pierrick Bisinski et Alex Sanders sont autant d’histoires que vous pouvez à présent faire écouter à vos enfants.

Sur son compte Instagram , l’auteur publie fréquemment des vidéos qui montrent comment il s’y prend pour réaliser ses illustrations. Il part d’une page blanche et au fur et à mesure que la vidéo avance, les personnages prennent vie. C’est fascinant d’assister au processus de création d’un si grand dessinateur.

Grégoire Solotareff est un dessinateur spécialisé dans le livre jeunesse. Il est notamment connu pour sa série Loulou, qui raconte l’amitié entre un loup et un lapin. De magnifiques histoires sur la rencontre de l’autre, la peur qu’elle peut provoquer et l’acceptation de la différence.

Des idées visionnaires

Dans un article du journal Le Monde, on apprend que le dessinateur a eu une intuition assez juste sur la situation que nous vivons en ce moment même. Avant, le début du confinement, le dessinateur a eu effectivement en tête deux idées originales : la première étant celle de travailler sur le thème "du voyage sans bouger de sa chambre" et la deuxième sur la probable "vengeance des animaux" suite au dérèglement climatique causé par l’homme.

Quand on regarde de plus près la pandémie de COVID19, des milliards de personnes confinées chez elles, à cause d’un virus venant d’un animal vendu sur un petit marché en Chine… On se dit que le dessinateur a vu juste. " Je ne suis toutefois pas sûr de retenir l’un ou l’autre sujet. J’ai pour habitude de lancer beaucoup de pistes avant de démarrer un nouvel album, et d’en laisser pas mal de côté." Il faudra suivre l’actualité de Grégoire Solotareff pour voir si ces idées vont aboutir sur un nouveau livre jeunesse ou non.