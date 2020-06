"Faciès", le plaidoyer contre le racisme de l'humoriste Fary pour Colors

L’humoriste français Fary a été invité dans les studios de Colors : il y a livré un magnifique plaidoyer contre le racisme. Une performance touchante, juste et criante de vérité.

Les studios de Colors ont l’habitude de voir passer des stars de la chanson devant leur micro : Angèle, Jorja Smith, Mac DeMarco… Pour les artistes, émergeant ou confirmé, il s’agit d’une belle reconnaissance et d’une véritable consécration d’être invité dans les studios berlinois pour y enregistrer une chanson devant un fond coloré.

Le 25 juin dernier, Colors a publié une vidéo d’un nouveau genre sur sa chaîne Youtube. Le principe reste le même et strictement minimaliste: un artiste, un micro et un beau fond coloré. Dans cette vidéo, c'est le choix de l'artiste qui est surprenant car il ne s’agit pas d’un chanteur mais bien d’un humoriste que l’on découvre dans la vidéo sur fond bleu : Fary. Il faut savoir que l’humoriste français est le tout premier humoriste à enregistrer quelque chose pour la chaîne musicale.

J’ai l’impression que t’as peur que ton monde change, que je te change, alors que tu veux me changer en premier.

Durant 4 minutes, l’humoriste déclame son texte intitulé "Faciès", qui dénonce le racisme ordinaire dont Fary est lui-même victime en France. Il avait écrit ce texte avant le décès de George Floyd, qui a secoué la planète entière et délié les langues. Fary commence son texte "Faciès" de cette manière: “Admettons que je change de prénom, du coup est-ce que tu vas oublier que je suis moins clair que les autres prénoms ? Genre si j’ai un prénom plus typiquement français, plus blanc… Ton projet c’est quoi ? C’est que je le devienne avec le temps ?” A la fin de la vidéo, l’humoriste pousse la chansonnette, il se laisse aller à quelques notes de chant (très belles) sur ces derniers vers : ""Arrête, dis la vérité / J’suis né là mais t’es toujours terrifié / Arrête, dis la vérité / Tu sais que j’suis là, tu fais toujours l’étonné."

Cette première collaboration entre Colors et un humoriste est peut-être la première d’une longue série et ce n’est pas pour nous déplaire. En 4 jours, la vidéo dépasse les 400.000 vues. Une belle performance à découvrir en tête de cet article. Fary avait déjà livré des performances engagées contre le racisme, notamment en mai 2019, lors de la cérémonie des Molières, l’humoriste avait commencé son sketch par un "Salut les blancs".