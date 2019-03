ExtraNostro, la première web série afro-queer et francophone !

Pour la première fois en Europe, une série en français met en scène des personnages principaux et secondaires gays, lesbiens et noires. ExtraNostro représente la diversité d’origine, de genre et d’orientation sexuelle dans une websérie à l’image de la société.

Le personnage principal, Bibiche, est un jeune homme africain qui travaille dans l’agence de voyage gay friendly "Rainbow trip". Lorsque son nouveau collègue Alex arrive dans l’agence, Bibiche tombe immédiatement sous le charme et se donne comme mission de le conquérir. Cela fait sourire ses collègues puisque Alex est hétéro… paraît-il.

Kis Keya, la réalisatrice, est d’origine haïtienne et congolaise née en Belgique. Artiste militante, Kis Keya utilise l’art pour combattre les discriminations : " J'espère avec cette série, permettre à des jeunes, ici en Europe et en Afrique, d'enfin se voir à l'écran. De ne plus se croire seuls ou malades. Et si possible de faire comprendre à certaines familles que leurs enfants, frères, soeurs sont 'normaux' ".

Pour Kis Keya, c’était important de faire une websérie sur la communauté afro-queer. Il s’agit d’une communauté qui est sous-représentée dans les médias, dans les films et dans les séries. Et pourtant " la visibilité est et le fait de pouvoir se reconnaître à l’image sont importants " explique la réalisatrice Kis Keya, au micro de BX1.

Kis Keya a choisi d’utiliser un ton léger et humoristique pour aborder la thématique. Les personnages sont jeunes, amoureux, dynamiques et attachants. Le choix de la fiction était évident pour la réalisatrice: " J’ai choisi la fiction plutôt que le reportage, parce que les personnages peuvent créer de l’identification ou de l’empathie. C’est un moyen efficace pour faire passer des messages directs et faire évoluer les mentalités. "

La série est produite par la boîte de production de Kis Keya: Madjiki prod. Il s’agit d’une boîte de production qui, à l’image de la réalisatrice, a pour but de produire des courts-métrages, documentaires et web-séries engagés. Les thématiques choisies sont contemporaines et reflètent la réalité d’aujourd’hui. Les projets défendus par Madjiki prod mettent en lumière les injustices, inégalités et dysfonctionnements de la société.

Le pilote de la série a été réalisée avec l’aide d’un crowdfunding car il est difficile de trouver des subsides pour financer ce genre de projets explique la réalisatrice. En produisant ce pilote, Kis Keya espère pouvoir démontrer qu’il y a un réel besoin et une réelle demande pour ce type de projet : " L'objectif de faire ce pilote avec nos propres moyens est de prouver par sa diffusion, une demande évidente et même vitale au niveau d'un certain public et un intérêt de la part d'un public plus large. " Et pour y arriver, la websérie a besoin d'un maximum de visibilité. Plus elle sera vue, plus il y a de chances que l'équipe d'ExtraNostro puisse continuer à produire d'autres épisodes, et c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite car on a envie de continuer à suivre les aventures amoureuses de Bibiche. Les premiers épisodes sont à visionner sur la chaîne youtube d'ExtraNostro.