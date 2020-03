Et si vous regardiez un film expérimental par jour jusqu'à la fin du confinement?

Regarder un film expérimental par jour jusque fin mars, c'est possible grâce à la société d'édition Re, qui, chaque jour, met en ligne un film de sa collection.

Le confinement, c'est le moment rêvé pour sortir de sa zone de confort et élargir ses horizons culturellement parlant. Vous avez fait le tour du catalogue de votre plateforme de streaming et vous avez re-regardé tous vos vieux DVDs? Le distributeur de cinéma expérimental a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook: chaque jour un film de leur collection sera mis à votre disposition gratuitement dans le but de faire découvrir le cinéma expérimental au plus grand nombre durant cette période de confinement.

Pour pouvoir profiter de ces films gratuitement c'est assez facile:

1. Rechercher le cinéaste/film disponible dans la barre de recherche

2. Cliquer sur l’icône puis sur " louer "

3. Se connecter à Vimeo ou Google ou facebook

3. Entrer le code suivant au moment de payer : STAYHOME

Retrouvez ci-dessous une vidéo qui vous explique comment accéder aux film gratuitement.

Voici la liste des films prévus:

Meshes of the Afternoon de Maya Deren (20 mars)

Corps de Jacques Perconte (21 mars)

Rythms de Len Lye (22 mars)

Courts métrages d'Holly Fisher (23 mars)

La Cicatrice intérieure de Philippe Garrel (24 mars)

Plunge 1 & 2 de Vivian Ostrovsky (25 mars)

Une simple histoire de Marcel Hanoun (26 mars)

Night Awake de Sandy Ding (27 mars)

Short films de Patrick Bokanowski (28 mars)

Short films de Virgil Widrich (29 mars)

Outtakes from the Life of a Happy Men de Jonas Mekas (30 mars)

Films imaginaires de Maurice Lemaître (31 mars)