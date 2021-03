En Chine, le château de Versailles se visite en immersion virtuelle

Les touristes chinois ne peuvent plus aller à Versailles, alors c’est le château qui va à eux : une exposition digitale à Shanghaï propose une visite immersive aux quelque 2000 curieuses et curieux quotidiens, a indiqué mardi le château.

"Virtually Versailles", qui a débuté fin février, se déroule à Xitiandi Style, l’un des centres commerciaux de Shanghai jusqu’à fin mai, et s’appuie sur de nouveaux outils du virtuel : vidéo à 360°, visite immersive et interactive, vélos connectés, hologramme, réalité virtuelle".

Sur près de 2500 m2, ce "voyage sensoriel et interactif" propose une plongée dans les lieux, les collections et les moments clés de Versailles.

Des reconstitutions 3D relatent les étapes de la construction du château jusqu’à la signature du traité de Versailles avec l’Allemagne en 1919. Sont recréés le salon de Mercure, la galerie des Glaces, l’Opéra Royal et la galerie des Batailles.

Une galerie kaléidoscopique initie les visiteurs aux statues et tableaux et donne un aperçu iconographique des grands personnages et événements de l’histoire de France, du XVIe au XIXe siècle. Le maître parfumeur Francis Kurkdjian a créé "Royal délice", parfum inspiré par la fleur d’oranger, fleur préférée du Roi Soleil.

1,3 million de touristes chinois s’étaient rendus à Versailles en 2019, avant le confinement, soit le deuxième contingent de visiteurs étrangers, après les Américains.

"Virtually Versailles" poursuivra son itinérance dans sept autres villes chinoises : Beijing, Shenzhen, Hangzhou, Wuhan, Chengdu, Chongqing and Xi’an.

La Chine est un partenaire de poids pour les institutions culturelles françaises.

L’Etablissement public de Versailles travaille aussi à un projet d’exposition à la Cité Interdite. Cette exposition devait avoir lieu en 2020 mais elle a été décalée en raison de la crise sanitaire. Elle sera l’occasion de montrer les échanges artistiques entre la Chine et la France à l’époque de Louis XIV.