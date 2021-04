Ellie Goulding, Maggie Roggers, FKA Twigs et d'autres artistes vous racontent leur œuvre d'art préférée en vidéo

Et si la célèbre chanteuse Maggie Roggers devenait le temps de quelques instants, votre guide privée pour vous faire découvrir l’oeuvre de Van Gogh ? C’est désormais possible grâce aux capsules vidéo "Art Zoom" proposées par Google Arts & Culture.

Découvrir l’art autrement, c’est l’idée de cette capsule originale, présentée par des stars de la musique. Inspiré par les vidéos d’AMSR, Google Arts & Culture a demandé à des artistes pop du moment de parler d’une de leur œuvre d’art préférée en vidéo ! Sans surprise, on valide le mélange des genres et on adore écouter ces artistes vous susurrer à l’oreille l’histoire de grands tableaux de maître. Ces vidéos ont quelque chose d’apaisant et de ressourçant, en plus d’être éducatives.

Cette idée originale est née en 2019, à l’occasion du 130e anniversaire du célèbre tableau "La nuit étoilée" de Van Gogh. En plus d’écouter les commentaires (en anglais) des stars de la pop, vous aurez aussi l’occasion de découvrir de minidétails de chaque tableau en très haute définition, grâce à une technologie giga pixels utilisée pour scanner les tableaux par Google Arts & Culture. Google possède une base de données de plus de 10.000 œuvres en très haute résolution, venant de plus de 200 partenaires à travers le monde. Nul doute que la série de vidéos "Art Zoom" a encore de beaux jours devant elle (ou en tout cas ce n’est pas la matière qui manque).

Quel artiste parle de quelle œuvre dans "Art Zoom"?

"La nuit étoilée" de Van Gogh est commentée par Maggie Roggers, chanteuse pop qui se dit très inspirée par la scène "psychédélique" et les détails du tableau du maître flamand.

"La tour de Babel" de Bruegel est commentée par la chanteuse Feist, une peinture qui est "presque aussi grande que moi (Feist)" explique celle-ci.

"La Gare Saint Lazare" de Monet est commentée Jarvis Cocker, leader du groupe rock britannique Pulp.

"Autoportrait en Sainte-Catherine" d’Artemisia Gentileschi est commentée par FKA Twigs, qui ne cache pas son admiration pour cette peintre surdouée de l’époque baroque italienne.

Soyez curieux et osez découvrir aussi les autres artistes parler de leur oeuvre préférée! "Art Zoom" est à découvrir online ici, sur Youtube ou sur l’application gratuite de Google Arts & Culture pour iOS or Android.