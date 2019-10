Ecoutez les beatmakers français raconter comment sont nés leurs plus grands tubes

Etienne de Crecy, IAM, Breakbot, ces artistes géniaux expliquent au micro d’Arte Radio comment sont nés leurs sons les plus mythiques dans une série de podcasts passionnants.

Vous ne les connaissez peut-être pas de nom, mais une chose est sûre, vous avez déjà écouté leurs tubes. Ils produisent des hits à la pelle et vous racontent dans un podcast comment ils en sont arrivés là, quelles sont leurs inspirations et leurs méthodes de création au micro du journaliste musical David Commeillas et du musicien/sound designer Samuel Hirsch.

Beatmakers comporte déjà deux saisons de dix épisodes qui durent chacun une grosse demi-heure. Les producteurs s’y dévoilent, racontent les secrets de leurs meilleurs tubes.

C’est ainsi qu’Imhotep raconte la création du titre "L’école du Micro d’Argent" pour IAM, un titre extrait de l’album du même nom, vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires depuis sa sortie en 1997. Vous y découvrirez Dany Synthé, qui revient sur ses plus gros tubes créés pour Maître Gims et Black M. Ou encore Laurent Garnier expliquer la magie du morceau "Jacques in the Box". Grâce au podcast Beatmakers, vous pourrez ressortir en soirée mondaine que derrière les prods de Booba, se cache le beatmaker Animalsons...

Tous les épisodes sont à découvrir sur le site de Arte Radio.