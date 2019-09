Ecoutez la playlist de Quentin Tarantino, composée des meilleurs morceaux de ses films

Le réalisateur américain, réputé pour ses films mais aussi pour le choix de ses bandes originales a décidé de sortir la playlist de sa filmographie sur Spotify, pour notre plus grand plaisir.

De "Reservoir Dogs" à "Kill Bill" sans oublier son dernier "Once Upon a Time in Hollywood", Quentin Tarantino a passé en revue sa filmographie en chansons pour composer une playlist de 71 morceaux.

Cette playlist créée en collaboration avec Spotify rappelle à quel point le réalisateur a réussi à marquer des générations entières avec les B.O. de ses films. Il accorde énormément d’importance aux morceaux qu’il choisit pour venir accompagner, bercer, sublimer ou détruire les scènes de ses films. La musique fait partie intégrante de sa vie et de son mécanisme de création artistique, comme l’expliquait le réalisateur dans une interview avec le New York Times en 2012 : " J’ai une énorme collection de disques que je range dans une pièce spéciale à côté de ma chambre […]. Quand je suis prêt à écrire un nouveau film, ou que je pense à une histoire et que je pars de zéro, je vais dans cette pièce et j’essaye de trouver de la musique pour le film – d’autres B.O., des chansons, peu importe. Lorsque je trouve quelques morceaux, je me rapproche un peu plus de la concrétisation du film. Qui sait si ces deux ou trois chansons finiront dans le film ? Mais cela me permet d’avancer. "

Il ne reste plus qu’à vous installer confortablement pour écouter ce petit bijou de playlist qui dure 4H et vous souvenir de scènes cultes de la filmographie de Quentin Tarantino grâce à certains morceaux. Comme la scène où Uma Thurman et John Travolta dansent sur "You Never Can Tell" de Chuck Berry dans "Pulp Fiction".

En Bonus, on vous a également intégré la playlist de "Once Upon a Time in Hollywood" qui est également disponible sur Spotify!