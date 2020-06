Durant le confinement, un podcast de Louie Media a disséqué vos émotions

C’est quoi le syndrome de la cabane ? A quoi sert la fierté ? Dans son podcast "Emotions", Louie Media vous aide à mieux comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez.

Un lundi sur deux, la journaliste Cyrielle Bedu décrypte une émotion en particulier, à l’aide de témoignages et d’entretiens avec des experts. Le podcast "Emotions" vous aide à comprendre d’où viennent les émotions que vous éprouvez et surtout pourquoi vous les ressentez.

Dans un épisode, Cyrielle Bedu déconstruit par exemple les idées reçues qui entourent l’hypersensibilité : "On l’associe à tort à un caprice, une tendance à tout dramatiser, voire une certaine hystérie." La journaliste rassure même les personnes qui ont l’impression d’être trop sensibles : "C’est peut-être un employeur qui vous a fait cette réflexion, vos parents, ou une personne avec laquelle vous étiez en couple. Si c’est le cas, et que vous vous sentez en effet souvent trop sensible, rassurez-vous, vous n’êtes pas anormal.e, vous êtes peut-être simplement hypersensible."

Dans un autre épisode, la journaliste s’interroge sur la fierté : "Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti fier.e ? Si vous avez ces instants de fierté en tête, pourquoi à votre avis les avez-vous ressentis à ces moments-là ? Et qu’est-ce que le fait d’éprouver cette fierté dit de votre rapport à vous-même, de votre éducation ou de la société dans laquelle on vit ?" Cyrielle Bedu nous aide à comprendre ce qu’est la fierté en étudiant son origine, souvent liée à des valeurs de conformité et de traditions grâce à des entretiens avec une psychologue, une sociologue, un professeur d’histoire médiéval et un docteur en histoire contemporaine. Cela en fait un épisode passionnant de plus de près de 46 minutes.