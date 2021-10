Devenez un expert du "Pop Art" grâce au cours en ligne du Centre Pompidou

Il y a quelques années, le Centre Pompidou a ouvert une école en ligne, gratuite et accessible à tout le monde, dans le but d'aider un maximum de monde à mieux comprendre l’art des 20e et 21e siècles. Parmi les cours proposés en ligne, que l'on appelle plus communément "MOOC", il y en a un sur le "Pop Art".

Saviez-vous que le "Pop Art" était né en Angleterre et non aux Etats-Unis? Ne commettez plus d'impair grâce au cours en ligne du Centre Pompidou. Celui-ci vous permettra de connaître les bases sur ce courant artistique majeur grâce à des activités ludiques, des quiz, des analyses d'oeuvres emblématiques et des interviews de spécialistes. Parmi l'équipe pédagogique on retrouve même un Belge: Laurent de Sutter, philosophe et professeur de théorie du droit à la VUB!

"Le Pop Art est un des grands mouvements artistiques du 20e siècle. Andy Warhol et Roy Lichtenstein en sont des figures emblématiques. Né à la fin des années 1950 en Angleterre, et dans les années 1960 aux États-Unis, il s’est beaucoup inspiré de la culture populaire, de la publicité, du design et de la mode. Et il a en retour a beaucoup nourri la " Pop culture " !" rappelle le Centre Pompidou dans l'introduction de son cours. Sorti en 2019, le "MOOC" sur le "Pop Art" est toujours accessible gratuitement. À la fin du MOOC, un quiz noté vous sera proposé pour vérifier vos connaissances et valider votre parcours. Celui-ci n'est bien entendu pas obligatoire, mais si vous décidez de le passer et que vous obtenez un minimum de 14/20 au quiz, vous recevrez une attestation de réussite après la clôture du MOOC. Notez qu'aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre le cours. De quoi occuper vos longues soirées d'hiver au coin du feu. N'attendez plus pour plonger dans cet univers si coloré et fun et en ressortir avec plein de connaissances supplémentaires!

Si les MOOCs vous intéressent, sachez que le Centre Pompidou vous propose également de suivre un cours en ligne sur l'histoire passionnante des femmes artistes de 1900 à nos jours. Ce MOOC s'appelle "Elles font l'art" et est à retrouver ici.