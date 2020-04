Devenez expert en art grâce aux cours en ligne du MOMA

Le prestigieux MoMa (Museum of Modern Art) de New-York propose une série de MOOC (Massive Online Open Courses) pour faire de vous un expert en Art.

Pour briser l’ennui du confinement, le MoMa vous donne accès gratuitement à une série de cours passionnants. Une fois le confinement terminé, vous pourrez mettre tous ces nouveaux acquis à profit lors de votre prochaine visite au musée!

1. Fashion as Design (durée 22H – anglais, sous-titres anglais)

Différents acteurs de l’industrie de la mode (créateurs, historiens et fabricants) analysent différents vêtements et accessoires du monde entier pour découvrir pourquoi et comment nos propres vêtements sont fabriqués et ce qu’ils signifient. Les visites en studio, les interviews et d’autres ressources présentes dans le cours sont là pour expliquer l’histoire et le développement de chaque vêtement, leur évolution, leur signification et leur impact au fil du temps.

2. Qu’est-ce que l’Art Contemporain ? (durée 12H – anglais, sous-titres anglais, espagnol)

C’est en analysant plus de 70 œuvres réalisées entre 1980 et aujourd’hui que vous allez pouvoir répondre à cette question. Pour vous aider dans votre analyse, des capsules audio d’artistes, d’architectes et de designers du monde entier sont disponibles. Ceux-ci expliquent les différents processus créatifs, les matériaux et leur inspiration. "En suivant ce cours, vous gagnerez en confiance pour regarder l’art contemporain où que vous le rencontriez et établir des liens avec votre propre vie ou votre pratique créative."

3. Art Moderne et Idées (durée 13H – anglais, sous-titres anglais, espagnol, italien, allemand)

Ce cours est destiné à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l’art moderne et contemporain. Au travers de ce cours vous allez examiner l’Art à travers une variété de thèmes : "Lieux et espaces", "Art et identité", "Transformer les objets du quotidien et Art et société". "Chaque semaine démarre avec une vidéo qui relie les œuvres d’art de la collection du Musée d’Art Moderne au thème. Vous entendrez des interviews audio avec des artistes, des concepteurs et des conservateurs et en apprendrez plus sur les œuvres sélectionnées dans les lectures et ressources supplémentaires."

4. Voir à travers la photographie (durée 16H – anglais sous-titres français, anglais, espagnol, italien)

Si tous les jours nous prenons tous des dizaines de photos, ce n’est pas pour autant que nous pouvons les comprendre et les analyser correctement. Ce cours est là pour combler l’écart entre "voir et vraiment comprendre des photographies en introduisant une diversité d’idées, d’approches et de technologies qui informent leur réalisation." C’est au travers d’analyses de photographies issues de la collection du MoMa que vous allez pouvoir découvrir les secrets de la photographie. Les cours sont également appuyés par des supports audio vous expliquant ce qu’est une photographie et les différentes façons dont la photographie a été utilisée tout au long de ses 180 ans d’histoire.

Tous les autres cours en ligne proposés par le MoMa sont à retrouver à cette adresse. Bonne découverte !