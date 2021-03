Des œuvres originales de Banksy exposées dans une galerie Bruxelloise

La Galerie Deodato Art inaugure sa galerie à Bruxelles avec une exposition personnelle dédiée au street artiste le plus important et controversé du moment : Banksy.

Banksy, le street artiste britannique est souvent à la une de l’actualité. Il y a quelques jours, nous vous expliquions que Banksy a récemment mis aux enchères une de ses toiles au profit du service de santé britannique. Le street artiste a ainsi pu récolter 20 millions d’euros pour le service public de santé britannique, mis à rude épreuve par la pandémie de coronavirus. Il s’agit d’un tableau en noir et blanc intitulé "Game Changer" et qui met les soignants à l’honneur.

Aujourd’hui, la Galerie Deodato, située en plein cœur de Bruxelles, ouvre ses portes pour la première fois et frappe fort avec une toute première exposition dédiée à Banksy. On y retrouve une trentaine d’originaux du street artiste, tous accompagnés du fameux certificat "Pest Control", seule autorité d’authentification reconnue par le street artiste lui-même. Cette exposition, on la doit à Deodato Salafia, un grand fan de Banksy. Il s’agit en réalité de sa collection privée. Il nous raconte comment est née sa passion pour Banksy : "Un jour, en regardant les infos régionales, j’ai entendu parler pour la première fois de Banksy. A l’époque, je n’étais pas encore galeriste, je n’avais que des sociétés de développement informatique. En 2008, j’ai vu le film "Exit through the gift shop" et je suis tombé amoureux de tout le mouvement du street art. J’ai réussi à acquérir de plus en plus d’œuvres de Banksy à partir de 2019, quand j’ai eu la chance inouïe de rencontrer des gens très proches de lui à Londres. Au cours des 2015-2019, j’ai entendu de nombreux galeristes reconnus affirmer que Banksy, ce n’était pas de l’art à proprement parler puis tout d’un coup les musées ont commencé à me demander les œuvres en prêt, des dizaines de collectionneurs m’ont contacté pour les acheter."

Banksy est un exemple de ce que beaucoup d’entre nous souhaiteraient être : suffisamment désintéressés, suffisamment incisifs et tout de même à succès.

Une telle exposition va attirer les foules, c’est certain : "A partir du moment où on a annoncé l’expo officiellement, mes employés ont reçu plus de 6000 demandes en 72H !" explique Deodato Salafia. Les visites se font par petits groupes et par créneau d’une demi-heure. L’exposition est quasiment déjà soldout, raison pour laquelle les organisateurs pensent la prolonger au-delà du 22 mai, date de fin initialement prévue. Réservez votre visite ici. Deux bonnes nouvelles pour vous : la visite est gratuite et que certaines des œuvres exposées sont en vente ! Les prix des sérigraphies exposées s’échelonnent entre 50.000 et 300.000 euros.

Parmi les œuvres originales que vous pourrez admirer à la Galerie Deodato il y a :

- "Grannies": Il s’agit du portrait de deux dames âgées en train de faire du crochet, tout en fabriquant des pulls sur lesquels sont écrits "Punk’s Not Dead" et "Thug For Life".

- "Trolley Hunters": Un tableau qui représente trois hommes des cavernes tenant des armes rudimentaires, accroupis dans l’intention de chasser des chariots de supermarchés.

- "The Flower Thrower": Un triptyque représentant un manifestant masqué qui s’apprête à lancer un bouquet de fleurs.

Mais aussi "Weston Super Mare", "Queen Mary", "Napalm", "Love Rat" et bien d’autres…

Bien que toutes les œuvres exposées soient originales et certifiées, l’exposition n’est pas autorisée par Banksy, qui n’autorise jamais les expositions organisées par des tiers, rappellent les organisateurs.

L'expo est à voir à la Galerie Deodato, Rue Saint-Jean 28, Brussels.