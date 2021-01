Des sachets de thé usagés transformés en œuvres d'art

"Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme", l’artiste américaine Ruby Silvious a mis en application cette célèbre citation de Lavoisier en utilisant des sachets de thé usagés pour les transformer en véritables œuvres d’art.

Vous allez probablement regarder vos sachets de thé différemment après avoir découvert les minitableaux de Ruby Silvious. L’artiste américaine, grande consommatrice de thé en sachets, a trouvé un moyen original pour les recycler en tableaux et le résultat est bluffant.

C’est sur Instagram que l’artiste expose ses œuvres. Ses toiles sont une invitation au voyage : le Japon, l’Italie, la France : " J’ai eu la chance d’être acceptée dans des résidences d’art, ce qui m’a obligé à voyager ", explique Silvious à CNN Travel. " J’ai aussi organisé des ateliers qui sont devenus l’une des raisons pour lesquelles je peux me rendre à l’étranger ".

L’artiste n’hésite pas à s’inspirer aussi de l’actualité. Elle a par exemple peint récemment sur des sachets de thé, des petits flacons représentant le vaccin anti-covid 19.

Tous les sachets de thé ne se valent pas

L’artiste explique à CNN Travel qu’elle a fait de nombreux tests avant de pouvoir maîtriser la peinture sur sachets de thé. Selon elle, tous les sachets de thé ne sont pas de qualité égale et il est plus facile de peindre sur des sachets de thés usagés de rooibos que sur de la camomille par exemple, même si ce sont le thé Earl Grey et le thé vert qu’elle consomme le plus : "J’adore le thé rooibos parce qu’il laisse de merveilleuses taches qui m’inspirent à créer quelque chose avec. C’est merveilleux."

Si vous êtes plutôt café que thé, nous vous présentions il y a quelques semaines, le travail de l’artiste italienne Giulia Bernardelli, qui peint avec du café. Une autre artiste qui a le don de transformer le petit-déjeuner ou le goûter en véritables œuvres d’art.