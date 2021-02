Des puzzles solidaires et originaux pour soutenir les artistes

Grâce à "Puzzle with Purpose", une action internationale qui a pour but de soutenir les artistes, vous pouvez à présent passer le temps tout en faisant une bonne action !

Le confinement vous a fait redécouvrir les joies du puzzle ? Vous n’êtes pas les seuls ! Parmi les distractions autorisées, le puzzle est ressorti grand gagnant du confinement. Des puzzles de 100, 500, 1000, 2000 pièces… Avec des animaux, des paysages idylliques... Bref, il y en a pour tous les goûts !

Aujourd’hui nous vous proposons d’agrandir votre collection avec un puzzle artistique et solidaire : le "Puzzle with Purpose". Lancé en automne dernier par "Art x Puzzles", il s’agit d’une initiative internationale visant à aider les artistes touchés de plein fouet par la pandémie de Covid-19. "Les créatifs sont essentiels à notre monde, et pendant cette crise, ils ont essentiellement besoin d’approbation et d’aide pour poursuivre leurs activités créatives", expliquent les créateurs de "Puzzle with Purpose" sur leur site internet. A l’origine de ce projet, on retrouve la commissaire indépendante et écrivaine Rachel Vancelette.

Pour leur venir en aide, "Art x Puzzles" a proposé à des artistes du monde entier, de créer un puzzle unique en édition limitée. Les puzzles sont disponibles en différents matériaux : traditionnel, bois et papier magnétique. Ces pièces sont réalisées grâce à une intelligence artificielle qui produit et découpe les formes des puzzles grâce à un laser très précis. Le but est de transformer l’œuvre originale de l’artiste en un puzzle de qualité supérieure.

Chaque artiste est rémunéré pour la vente de son puzzle mais il a aussi la possibilité de choisir un organisme de bienfaisance qui recevra un pourcentage de la vente de son oeuvre. Petit bonus: chaque puzzle est accompagné d’une clé USB gravée contenant un certificat d’authentification, une image du puzzle ainsi qu’une série d’informations sur l’artiste.

Pour découvrir les différents artistes qui participent à l’action et choisir votre puzzle, rendez-vous ici. Le catalogue est évolutif, tout au long de l’année, des artistes continuent à envoyer leurs nouvelles créations. Les amateurs d’art contemporain et de puzzles devraient y trouver leur bonheur !