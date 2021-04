Des puzzles de corps nus pour interroger la représentation des corps dans notre société

Le confinement vous a fait redécouvrir les joies du puzzle ? Vous n’êtes pas les seuls ! Parmi les distractions autorisées, le puzzle est ressorti grand gagnant des différents confinements. Des puzzles de 100, 500, 1000, 2000 pièces… Avec des animaux, des paysages idylliques et pourquoi pas… Des corps nus ?

Nicole Robinson et Delta Murphy sont deux amies qui rêvent d’un monde dans lequel tous les types de corps seraient représentés, observés et aimés. Pour faire avancer les mentalités dans ce sens, elles ont eu l’idée de créer un puzzle intitulé "Naked Bits", une info repérée par nos confrères de Konbini.

Ce puzzle d’un nouveau genre représente des corps nus, mais pas n’importe lesquels : "Notre fantasme est de nous libérer du tabou du corps nu – en célébrant toutes les formes de nudité, types de corps, sexualités et identités et en associant un jeu conventionnel à un sujet non conventionnel" expliquent les fondatrices de "Naked Bits" sur Kickstarter.

Si ces puzzles originaux s’adressent bien aux adultes, n’y voyez pas pour autant de message érotique derrière. Le message véhiculé par Nicole Robinson et Delta Murphy est un message de tolérance et d’acceptation de soi : "Naked Bits est une gamme de puzzles pour adultes présentant des images et des histoires de différentes décennies qui mettent en évidence l’évolution des points de vue de la société sur la nudité et la sexualité. Nous espérons que quelque chose d’aussi léger que des puzzles de nus pourra être utilisé comme une occasion de s’amuser un peu, mais aussi d’apprendre du passé et d’écouter les voix d’aujourd’hui."

Les puzzles proposés par "Naked Bits" feront tous 550 pièces. Les modèles proposés sont colorés, proposent une belle mise en scène et surtout rendent hommage à de grand.e.s photographes qui ont lutté ou luttent actuellement pour plus de diversité et de représentations de tous les genres de corps nus dans le monde de la photo : Bob Mizer, Shoog McDaniel et Anne Barlinckhoff.

"Le travail photographique de Bob Mizer dépeignant sa version idéaliste du corps masculin, a contribué à changer la perception de la société de la nudité masculine de honteuse à festive" expliquent les fondatrices de "Naked Bits". "Shoog McDaniel, un photographe et artiste du sud, queer, non binaire, gros et vivant à Tallahassee, en Floride, utilise son travail pour aider à créer un monde plus tolérant et plus compréhensif." La troisième photographe sélectionnée est une femme : Anne Barlinckhoff, expliquent les fondatrices de "Naked Bits": "Elle aspire à transmettre l’harmonie de la sérénité, de la force et de l’amour – en particulier dans cette image de sa série Sisterhood."

Pour soutenir ces puzzles originaux et découvrir les trois photos sélectionnées, retrouvez ici la page de la collecte Kickstarter. Il ne reste que quelques jours pour soutenir financièrement "Naked bits" afin que ces puzzles inclusifs puissent voir le jour !