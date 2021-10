Des photos amusantes d'animaux de compagnie réunies dans un concours photo décalé

Les animaux de compagnie illuminent notre quotidien en y ajoutant tendresse et sourires. La preuve en photo avec la sélection officielle de la sélection 202 du concours "The Comedy Pet Photo Awards 2021".

Des chiens qui ont l’air de sourire à pleines dents, des chats qui sont sur le point de préparer un mauvais coup, des chevaux avec des têtes improbables… Impossible de ne pas sourire en regardant ces photos d’animaux de compagnie qui sont reprises dans la sélection officielle de ce concours photo décalé. Sur plus de 2000 photos reçues, seules 40 ont été retenues par le jury !

Si vous avez déjà essayé de photographier votre compagnon à quatre pattes (ou celui d’un de vos proches), vous savez à quel point il n’est pas évident de finir avec un bon cliché. L’avantage, c’est que les photos ratées trouvent parfaitement leur place dans la sélection du "The Comedy Pet Photo Awards", un concours marrant lancé outre-Manche. Si votre chat Mistigris ou votre chien Croquette est lui aussi fort photogénique ou abonné aux photos ratées, mettez-les de côté pour tenter votre chance lors de la prochaine édition du concours, en 2022 !

Le concours propose 5 catégories distinctes :

Chiens : nos meilleurs amis

Chats : nos fabuleux amis félins

Le cheval puissant

Toutes les autres créatures, grandes et petites

Animaux qui ressemblent à leurs propriétaires

En plus d’être un concours fun, c’est aussi un concours solidaire ! Cette année, "The Comedy Pet Photo Awards" fera un don de 10.000 £ à "Animal Support Angels", une organisation spécialisée dans le bien-être animal. "En partageant les photos amusantes et positives de nos animaux de compagnie, nous pourrions encourager les gens à commencer à soutenir de petites organisations caritatives de protection des animaux et ainsi améliorer la vie de ceux avec lesquels nous partageons cette planète" expliquent ses créateurs sur le site du concours.

Ci-dessous, découvre nos photos préférées ! Et pour découvrir la sélection complète, c’est par ici !