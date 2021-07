Des objets du quotidien détournés en accessoires de mode

Sur Instagram, l’artiste canadienne Gab Bois, fascine par sa capacité à détourner des objets du quotidien. Entre ses mains, des écouteurs deviennent un soutien-gorge, un bonnet se transforme en un bol de céréales et une feuille de chou prend l’apparence d’un masque hydratant…

Originaire de Montréal, Gab Bois est une artiste dont l’imagination n’a pas de limites. Son inspiration, elle la puise dans son quotidien, lors de courses au supermarché par exemple. Un collier en myrtilles, une robe en fromage, un pull en bonbons acidulés, un croissant en guise de serre-tête… Gab Bois adore détourner les aliments, les sortir de leur contexte traditionnel. L’artiste présente son travail comme étant des "jeux de mots visuels".

"Mon style se situe à la lisière du réel et du simulé, entre le fantasme et le tangible. Il est travaillé selon des codes ancrés dans la culture populaire de ma génération. J’essaie de créer de nouveaux référents en modifiant les perceptions et les stimuli. J’aime quand les gens se questionnent sur la nature de leur propre univers. J’essaie de flouter les règles qui délimitent le vrai du faux" explique l’artiste à Konbini.

Pour découvrir l’univers décalé de cette artiste, nous vous invitons à suivre son compte Instagram ou à regarder la vidéo de présentation de son travail ci-dessous. Une chose est sûre, vous ne regarderez plus vos céréales ou votre avocat de la même façon après avoir découvert le travail de Gab Bois !

