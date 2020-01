Des musées parisiens donnent accès à 100.000 reproductions numériques des œuvres de leurs collections

Et si le numérique était un bon moyen pour intéresser et faire découvrir l’art ? C’est en tout cas le pari que 14 musées parisiens ont pris ! Ils mettent à disposition gratuitement plus de 100.000 de leurs œuvres afin de mieux les faire connaître du grand public.

Depuis le 8 janvier, Paris Musées, qui regroupe 14 musées parisiens, a mis à disposition et sans restriction, plus de 100.000 reproductions numériques d’œuvres tirées de leurs collections.

Grâce à cette politique d'"Open Content", les amateurs d’art peuvent désormais télécharger les œuvres des grands noms de la photographie comme Atget, Blancard, Marville, Carjat ou de la peinture comme Courbet, Delacroix, Rembrandt, Van Dyck.

Cette opération d’open content vise à favoriser l’augmentation de la visibilité des œuvres et la connaissance des collections en France et à l’étranger.

Parmi les musées participants on retrouve Le Petit Palais, Carnavalet, Le Musée d’Art-Moderne et bien d’autres. Ces musées possèdent de nombreux trésors parmi leurs collections mais sont parfois victimes de l’ombre de grands musées comme Le Louvre, le Centre Pompidou ou encore Orsay.

Pour accéder à toutes ces œuvres, rendez-vous sur le portail des collections. Les reproductions sont téléchargeables directement depuis la fiche de l’œuvre ou depuis une page dédiée aux images libres de droits accessible via la page d’accueil.