Des milliers de dessins à télécharger pour voir le confinement en couleurs

Pour déstresser durant le confinement, le coloriage de mandalas et autres dessins s’avère être une des activités les plus bénéfiques pour faire diminuer les angoisses facilement. Vous regardez les jolis dessins de vos enfants ou de ceux de votre entourage et vous n’osez pas vous lancer à votre tour ? Osez franchir le pas du coloriage pour adultes, une super activité pour s’évader et se vider l’esprit. Les psychologues qui ont observé ce phénomène estiment que le coloriage pour adultes est une activité ultra-bénéfique qui permet, grâce à des gestes répétitifs et grâce aux différentes couleurs, de se libérer du stress du quotidien et de se relaxer. En effet, votre esprit est concentré et est donc déconnecté du stress que l’on pourrait ressentir durant cette période de confinement. Mandalas, œuvres d’art, bande dessinée… Voici une sélection de dessins à télécharger et imprimer chez soi pour passer des heures de confinement à se détendre. A vos crayons, prêts, coloriez !

Des coloriages de peintres célèbres Durant le confinement, coloriez des peintures célèbres - © Tous droits réservés Le site "Dessine moi une histoire" propose toute une série de coloriages d’œuvres de grands peintres tels que Van Gogh, René Magritte, Paul Cézanne, Henri Matisse, Keith Haring, Vassily Kandinsky et Gustave Caillebotte. C’est l’occasion de (re) découvrir les œuvres de grands noms de la peinture, tout en passant du bon temps.

La collection de la Bibliothèque Nationale de France La BNF met à disposition des centaines de milliers de dessins à colorier pour enfants et pour adultes ! Les dessins sont classés de manière thématique. Vous y trouverez des abécédaires, des publicités, des animaux, du cirque, des paysages, des plantes. Tout le monde devrait y trouver son bonheur ! "Les fonds numérisés dans Gallica vous invitent, petits et grands, à retrouver l’enfant qui sommeille en vous pour sortir pinceaux, feutres, crayons de couleurs et vous remettre à l’œuvre en quelques clics !"

#ColorOurCollections ##ColourOurCollections, il s’agit de dessins numériques à télécharger gratuitement issus de collections privées de bibliothèques du monde entier ! On vous garantit que vous allez déjà passe un bon bout de temps à choisir le dessin que vous allez colorier. Parmi les lieux culturels qui ont publié des coloriages on peut notamment citer : la Bibliothèque de l’Université de l’Etat-de-Virginie, Le Musée Juif du Maryland, la Bibliothèque Nationale du Québec… En fouillant bien, vous risquez de tomber sur des dessins improbables et loufoques à mettre en couleurs. Un site à recommander pour les plus curieux d’entre vous !

"Je reste chez moi" par OMY Des milliers de dessins à télécharger pour voir le confinement en couleurs - © Tous droits réservés Omy, une entreprise spécialisée en dessins XXL a décidé de contribuer elle aussi au confinement en partageant un dessin à télécharger et à colorier. Il s’agit d’une maison entourée au milieu de bras d’un gros cœur. "Imprimez chez vous sur un A4 le coloriage " je reste chez moi " dans toutes les langues pour que l’on se soutienne en confinement ! Partagez vos chefs-d’œuvre en nous taguant sur notre Insta @omy_maison ! Et prenez soin de vous surtout !"



A vos crayons, le compte Instagram qui vous pousse à dessiner Des milliers de dessins à télécharger pour voir le confinement en couleurs - © Tous droits réservés Le compte Instagram "A vos crayons" a été lancé durant le confinement, le 20 mars dernier. Ce sont deux amies qui ont décidé de proposer à toutes les personnes confinées de participer à un petit jeu. Chaque jour, elles postent un thème sur le compte Instagram (félin, cirque, autoportrait, la mer…) et ensuite c’est à vous d’envoyer vos propres créations. Elles reçoivent chaque jour une centaine de dessins presque tous relayés en publication permanente ou en story.