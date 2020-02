Des milliers d'illustrations botaniques et animales disponibles en un clic

Fans de botanique ? Cette nouvelle devrait vous réjouir ! Plus de 150.000 archives d’illustrations de faune et de flore sont à présent téléchargeables gratuitement !

La Bibliothèque du patrimoine de la biodiversité (Biodiversity Heritage Library) a mis en ligne gratuitement plus de 150.000 illustrations d’animaux, de plantes et autres spécimens rares. Ces images d’archives sont toutes tirées d’ouvrages, de documents historiques et d’études scientifiques datant parfois du XVe siècle.

On peut par exemple télécharger un guide destiné aux apprentis taxidermistes, des aquarelles de fleurs indigènes hawaïennes ou encore des lithographies d’animaux sauvages…

En donnant un accès total et gratuit à ces documents historiques, la Bibliothèque du patrimoine de la biodiversité espère pouvoir sensibiliser un maximum de personnes à la faune, la flore et à l’impact que la crise climatique a sur la nature.

Pour faire vos recherches sur le site de la bibliothèque, vous pouvez utiliser l’option de recherche avancée afin de trouver des documents et illustrations sur une espèce de plantes en particulier. Vous pourrez par exemple découvrir des illustrations représentant la Belgique horticole, des photos de la flore nordique ou encore la description zoologique et anatomique des céphalopodes.

Un compte Instagram et Flickr ont également été créés pour mettre en avant ces illustrations uniques.