Des films d’auteur à voir gratuitement sur "MK2 Curiosity", l’anti-Netflix par excellence…

Vous en avez marre des algorithmes de Netflix & Co qui vous cantonnent à un genre de films ? Testez la plateforme de streaming MK2 Curiosity pour sortir de votre zone de confort et faire d’agréables découvertes cinématographiques !

Sur la plateforme MK2 Curiosity, le principe est simple : chaque jeudi, le site met en ligne gratuitement 5 nouveaux films pendant 7 jours. MK2 étant un distributeur et producteur de films, ainsi qu’un réseau de salles de cinéma, les films sont directement tirés de leur gigantesque catalogue. Une fois les 7 jours passés, la sélection reste en ligne, moyennant une contribution financière : "L’idée est d’être accessible aux gens qui souhaitent former leur regard à travers du contenu gratuit mais aussi aux spectateurs qui veulent assouvir leur insatiable cinéphilie, avec un catalogue payant " explique Elisha Karmitz à Télérama.

Ce qu’on aime chez cette nouvelle plateforme lancée en plein confinement : contrairement aux autres services de streaming, MK2 Curiosity n’utilise PAS les algorithmes ! Il s’agit d’une volonté assumée de la part des fondateurs, de pouvoir faire découvrir aux téléspectateurs des films qu’ils n’auraient probablement jamais regardés. Le catalogue est quant à lui éclectique et propose des films que vous ne verrez jamais sur les autres plateformes de streaming.

Nous voulons proposer à nos visiteurs les films qu’ils n’aiment pas encore.

Découvrez le programme alléchant de cette semaine : "Cette semaine, découvrez l’intimité d’une call-girl dans un New York impersonnel, de verre et d’acier ; partez ensuite faire des entrechats avec Aurélie Dupont, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, devant la caméra de Cédric Klapisch ; avec Nicolas Saada, revoyez La Peau douce de François Truffaut et percez les secrets de ce film sous influence hitchcockienne ; enfin, bondissez, galopez ou sautillez avec les adorables acteurs de Moi aussi, je peux d’Abbas Kiarostami." Chaque film est accompagné d’une vidéo de présentation de la cinéaste Lubna Playoust qui y partage des anecdotes et autres histoires avec le sourire.

En plus de la sélection hebdomadaire, la catégorie "Les Invités", permet à des cinéastes, festivals et autres partenaires culturels de proposer une sélection de curiosités. Cette semaine par exemple, le Festival du film LGBTQI&+++ "Chéris Chéris", vous propose un avant-goût de sa 26è saison.

Bonnes découvertes cinématographiques sur MK2 Curiosity !