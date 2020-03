Des concerts live sur Facebook et Instagram, quand la culture vient à vous

Cette période de confinement total est dure pour tout le monde et encore plus pour le secteur culturel privé de toute représentation durant plusieurs semaines.

Les pièces de théâtre, les concerts, les expositions… C’est toute la vie culturelle qui est en pause. Les artistes sont comme tout le reste de la population, enfermés chez eux. Beaucoup ont décidé de mettre cette période à profit pour développer leur créativité et pour partager des moments privilégiés avec leurs fans.

Aux quatre coins du monde, les artistes utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs fans et pour continuer à exercer leur art. Tous les soirs, Christine and The Queens va être en live depuis son studio : "Juste comme ça, vers 18 heures, parce que c’est assez joli de se donner un rendez-vous ensemble chaque jour pour tromper l’ennui. Concepts douteux et invités mystère sont à prévoir dans les jours qui viennent. Courage et prenez soin de vous #ensembleàlamaison."

Jean-Louis Aubert a quant à lui offert un live d’une heure en toute simplicité ou encore Chris Martin de Coldplay qui chante depuis son salon et Matthieu Chedid et Pierre Richard qui organisent une récré poétique… Les exemples sont nombreux ! Des moments inédits et suspendus qui permettent de s’échapper de la dure réalité de la situation de confinement.

Vu l’engouement des artistes à faire des sessions live sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram ont décidé de s’y associer. En tapant #ensembleàlamaison ou #togetherathome, vous pouvez facilement retrouver tous les lives et sessions inédites proposés sur la toile et ainsi avoir l’impression de profiter d’un concert privé depuis votre salon.

Parmi les prochains concerts virtuels déjà annoncés il va y avoir John Legend, Diplo, Vitaa, Slimane et Maître Gims mais sûrement bien d’autres encore. Quand vous ne pouvez pas aller à la culture, elle vient à vous !

Pour rappel, le secteur culturel a lancé le mouvement #jegardemaplace qui consiste à ne pas demander un remboursement pour son ticket de concert ou sa place de théâtre qui a été annulée ou reportée. En prenant part à cette action, vous apportez votre soutien financier à ce secteur qui va sortir de la crise du coronavirus dans une situation très critique.