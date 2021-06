Des battles de danse tout l’été à Bruxelles, La Louvière, Liège, Mons et Namur

Le "Detours Festival" est de retour ! Tous les mercredis de cet été seront rythmés par des battles de danse urbaine aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

Du 14 juillet au 22 septembre, préparez-vous à en pendre plein les yeux avec des battles de danse urbaine toujours plus originales : Tutting, Footwork, Danse-acro, Tricking, Krump, hip-hop, House Dance, Afro Dance… Chaque semaine un style est mis à l’honneur et il va y en avoir pour tous les goûts ! "Au détour de ces battles, vous découvrirez des formes artistiques développées pour la rue, qui élèveront les consciences, développeront la réflexion collective sur les enjeux de société actuels, ou plus simplement qui vous transmettront de bonnes vibes" explique Milan Emmanuel, danseur contemporain et organisateur.

Le Detours Festival est à la fois Vitrine d’œuvres abouties, tremplin pour des créations en cours et vecteur de cohésion sociale.

Cette année, c’est la première fois que les "Detours Cyphers*" sortent de Bruxelles ! Ces rendez-vous uniques de danse prendront aussi place à Liège, Namur, Mons et La Louvière explique Milan Emmanuel : "Cette année, face à la nécessité de réinventer les formes culturelles, Le "Detours Festival" se rapproche encore plus de son public. Tout en respectant les normes sanitaires, il va à sa rencontre, là où il se trouve, dans la rue. Ou plutôt des rues car cette édition verra la migration de nos "Detours Cypher" au-delà de notre écrin de béton bruxellois."

Vous pouvez assister aux battles gratuitement, soit en tant que simple observateur curieux, soit en tant que danseur, que vous soyez professionnel ou amateur. Les "Detours Cypher" sont ouvertes à tout le monde. Les gagnants de chaque session des Detours Cyphers iront jusqu’à la grande finale, le 22 septembre à Bruxelles.

Comment y assister ?

BRUXELLES

Tous les mercredis de juillet et août

Dès le 14.07.21

De 18h à 21h

Mont des Arts

LIÈGE

Le 04.09 de 14h à 17h

LA LOUVIÈRE

Le 07.08 de 15h à 18h

NAMUR

Le 04.09 de 14h à 17h

MONS

Le 07.08 de 15h à 18h

*Les Cyphers sont des cercles de danseurs où chacun peut montrer son talent en freestyle, qui donnent lieu à des échanges entre danseurs venus partager leur univers et leur inspiration.