Des ateliers d’écriture sous forme de podcasts

Vous avez toujours eu envie d’écrire une belle histoire d’amour, l’été vous inspire mais vous ne savez pas par où commencer ? Kobo vous propose d’innovants ateliers d’écriture sous forme de podcasts pour aider celles et ceux qui voudraient se lancer.

Peut-être profitez-vous de l’été pour prendre le temps d’écrire un roman en bord de piscine. Que ce soit vos mémoires, un polar ou une histoire pour enfants, réussir le pari d’éditer seul un livre n’est pas tâche facile… Il existe désormais un podcast qui répond à toutes vos questions sur le monde de l’édition. Il est proposé par Kobo et prend la forme de boîtes à outils sonores.

Deux premières capsules sont déjà disponibles. Le premier épisode est dédié à la romance, un genre qui fait rêver. L’atelier est animé par l’autrice suisse Cali Keys, lauréate 2018 du Prix de la meilleure romance décerné par les Editions Diva. "Dans cette master classe dédiée à la romance, vous allez vous pouvoir vous familiariser avec la construction des personnages, la structure, les dialogues, les clichés et les scènes clés, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour et du retour d’expérience de Cali Keys."

Le deuxième épisode est sur le thème du thriller et est animé par l’équipe de la revue Alibi, spécialisée dans le polar. Pour l’occasion, de grands noms du polar ont accepté de donner leurs trucs et astuces comme Bernard Minier ou encore Barbara Abel. Le polar est un genre codifié et cet épisode du podcast de Kobo vous aide à donner les premières pistes, les premiers indices pour tenir le lecteur en haleine tout le long de votre livre.