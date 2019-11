Deedo, la première plateforme de streaming musical 100% panafricaine - © m-imagephotography - Getty Images/iStockphoto

Toute la musique panafricaine est sur Deedo ! - 05/11/2019 12 millions de titres ! Où vous voulez, quand vous voulez ! Bienvenue aux nouveaux Deedoers. Téléchargez l'App sur iOS ou Android et profitez du meilleur de la musique panafricaine. Découvrez de nouveaux artistes et accédez aux artistes de référence. Afrobeat, rap, hip-hop, reggae, zouk, kizomba, blues, jazz, soul, funk, electro, mbalax, coupé-décalé ... Ne cherchez plus, l'Afrique musicale est sur Deedo ! → https://deedo.io/ #PanAfrican #Music #Deedo #World - Images : Abass Abass - Post-production : Romain Kinnoo & Scopa Films