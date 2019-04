Découvrez " Valhalla ", la nouvelle saga audio spatiale de la RTBF!

A partir de jeudi, deux épisodes de " Valhalla ", la nouvelle saga audio spatiale de la RTBF seront disponibles à l’écoute sur Auvio, Youtube et Facebook et ça promet d’être épique!

" Valhalla " c'est un space opéra surréaliste, absurde et complètement geek. Tangui Horel, l'un des créateurs de Valhalla décrit la saga comme une quête énigmatique dans des lieux où l'imaginaire transperce le réel: "Au-delà de l’histoire à écouter, c'est aussi un jeu pour le geek qui parviendra à retrouver les centaines de références cachées dans tous les recoins. Une véritable chasse aux trésors pour le nerd qui se respecte."

L'intrigue se passe dans le futur. Après une grande guerre civile, l'humanité s'est réfugiée dans une gigantesque station de vacances en orbite autour de la terre: Valhalla. Il s'agit d'un repaire de mafieux et de débauche, une cité dont l’économie est basée sur le divertissement et le showbiz. Une intelligence artificielle baptisée V.A.N.I.N.A. gère tous les aspects de la vie quotidienne des habitants. La Terre, quant à elle, est devenue une No-go zone, accompagnée du sobriquet de " planète la plus hostile du système solaire ". Dans cet univers particulier nous allons suivre Frédérik, ex-flic, aujourd’hui homme à tout faire alcoolique ; et Jessica Tokki : la plus grande star de la station. Ils se lancent dans la quête d’un objet mystique qui procurerait d’étranges pouvoirs… La Game Boy.

Les 8 épisodes de dix minutes seront à retrouver sur RTBF Auvio, Youtube, Facebook et autres applications podcasts dès ce jeudi 25/04, à raison de deux épisodes par semaine. A ne rater sous aucun prétexte!