Découvrez "Missives", le site d'actualité littéraire féministe et collaboratif

Missives c’est un site collaboratif de critiques de livres entièrement dédié à la littérature féministe. Bandes dessinées, romains, essais, nouvelles et anciennes publications sont passées au crible pour vous aider à y voir plus clair parmi l’abondance de titres féministes.

Pas toujours facile de s’y retrouver parmi tous les titres féministes qui sont publiés en ce moment. Quelles sont les vraies pépites et quelles sont les sorties marketing ? Vous trouverez un avis éclairé sur l’actualité féministe sur le site Missives. Il a été créé au début de l’année 2019 par Camille Abbey, une trentenaire parisienne, diplômée de Lettres à la Sorbonne et éditrice pour Konbini. “Cette idée vient sans doute de mes études de lettres et particulièrement de l’écriture de mon mémoire, qui m’avait plongée dans les textes de Simone de Beauvoir." explique la fondatrice de Missives au Cheek Magazine.

La création de Missives est née d’un constat très réjouissant : la publication de plus en plus conséquente de livres ouvertement féministes ou qui font écho à ces thématiques.

Sur Missives on retrouve des critiques de livres, des annonces de parution, des interviews d’autrices, des références pour trouver de bonnes librairies féministes, des événements littéraires… Camille Abbey s’est entourée de trois autres femmes pour apporter du contenu sur son site : la journaliste Marion Olité, la prof de méditation et art-thérapeute Charlotte Janon, et l’illustratrice Anne-Sophie Constancien.

En flânant sur le site Missives, vous ne risquez qu’une chose : avoir envie d’agrandir votre bibliothèque féministe en achetant tous les livres dont les 4 auteures parlent… Peut-être y trouverez-vous des idées cadeaux à glisser sous le sapin.