Découvrez le merveilleux podcast pour enfants "Une histoire et Oli"

Vous êtes à court d’histoires à lire à vos enfants avant d’aller dormir ? Faites-leur écouter "Une histoire et Oli", le podcast de France Inter pour les petits.

Ce podcast a été lancé en septembre dernier et est destiné aux enfants de 5 à 7 ans. Ce sont des contes écrits et racontés par des auteurs connus. Katherine Pancol, Alex Vizorek, Leila Slimani, Eric-Emmanuel Schmitt et bien d’autres encore. "Dès le plus jeune âge, il est important de développer son sens de l’écoute et c’est pourquoi les podcasts Oli de France Inter, à destination des jeunes enfants, rencontrent autant de succès. " Cette fois, ce sont pour les enfants que ces grands auteurs contemporains mettent leur talent à profit. Et quel plaisir ! Les histoires à écouter durent une dizaine de minutes et séduiront vos enfants à coup sûr !

Certaines histoires sont lues par des acteurs célèbres. C’est le cas du "Prince oublié et la sorcière malfaisante" qui est incarnée par Omar Sy, l’acteur préféré des Français. La poétesse et romancière Zoé Valdès vous conte l’histoire de "Luna à Manhattan", qui raconte l’amour inconditionnel d’un grand-père pour sa petite-fille. Avec "Taly et la p’tite souris", Karine Tuil vous raconte une histoire bien connue : celle de la petite souris qui cache des dents sous l’oreiller, mais avec de nouvelles révélations !

Le Podcast est à écouter sur le site de France Inter, à télécharger via RSS ou sur l’appli RF qui sera mis à jour tout au long de l’année avec de nouveaux contes. Vous pouvez aussi écouter Oli sur vos assistants vocaux, Alexa (Amazon echo), Google assistant (Google home) et Siri (Homepod). Suivez le guide !